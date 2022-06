Alessia Marcuzzi su Rai 2 con Boomerissima (e spunta un retroscena sul contratto Rai)

Alessia Marcuzzi torna in tv ma su altri lidi. Dopo 25 anni in Mediaset la conduttrice approda su Rai 2 con un nuovo programma, 'Boomerissima', in onda dal 22 novembre ogni martedì in prima serata. Sottotitolo 'Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer: il grande gioco delle generazioni e dei ricordi', un varietà che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70', 80', 90' e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli.

L'annuncio è arrivato durante la presentazione a Milano dei palinsesti della prossima stagione tv e subito dopo la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di lei da giovanissima, in bianco e nero, dando appuntamento a tutti i follower che da tempo volevano rivederla in tv. Il grande seguito social è uno dei motivi per cui il direttore dell'intrattenimento prime time Stefano Coletta l'ha fortemente voluta al timone di un format del genere, anche se il contratto non la vincola in modo esclusivo alla Rai.

"Alessia Marcuzzi non ha un contratto in esclusiva, ma un contratto per il progetto che condurrà" ha risposto Coletta a una domanda in conferenza stampa. Dunque non è detto che la conduttrice non possa rifare capolino in Mediaset, nonostante alcuni beninformati a Viale Mazzini scommettono che questo sarà un test per altri progetti (neanche troppo lontani).

L'addio a Mediaset

L'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset è stata una doccia gelata per il pubblico che la segue dai tempi di 'Colpo di fulmine'. Una decisione sofferta ma inevitabile per la conduttrice, che sentiva forte l'esigenza di voltare pagina, come ha spiegato più volte nei mesi successivi: "Quando non ti riconosci più, e non c'entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c'entri tu, è obbligatorio chiedersi: 'Che cosa vuoi diventare?'. E rispondersi. Mi sono detta: 'Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?'. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c'era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un'urgenza di libertà".

Il post di Alessia Marcuzzi dopo l'annuncio del nuovo programma su Rai 2