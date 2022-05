Alessia Marcuzzi sbarca su Rai2, per lei un (nuovo) reality

"Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, la voglia di tornare c'è". Così pochi giorni fa Alessia Marcuzzi ha rivelato all'amica Mara Venier, in diretta a Domenica In, di iniziare a sentire la mancanza del suo lavoro. Dopo l'addio a Mediaset, un anno fa, la conduttrice è riapparsa sul piccolo schermo ma dalla concorrenza. E qui sbarcherà a breve.

Finora erano solo rumors, ma durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti estivi Rai, il direttore dell'intrattenimento prime time Stefano Coletta ha confermato: "Alessia Marcuzzi l'ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci e intorno a un'idea. Per ora si tratta di confronti". Trattative in corso, dunque, è ufficiale. A spifferare altro ci ha pensato Candela sul Fatto Quotidiano, che parla di un nuovo programma tutto per lei.

La conduttrice - ex timoniera di Grande Fratello e Isola dei Famosi - condurrà un nuovo reality, in onda il martedì sera su Rai2, che metterà al centro il confronto tra le diverse generazioni. Il titolo, provvisorio, è #Boomerissima. Una nuova avventura televisiva per Alessia Marcuzzi, che l'anno scorso ha deciso di lasciare Mediaset dopo 25 anni (l'esordio, nel '95, con Colpo di fulmine), spinta dal desiderio di voltare pagina. In realtà quello che sta per iniziare è proprio un nuovo capitolo.