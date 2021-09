Alessia Marcuzzi in Rai dopo l’addio a Mediaset? "Avrà un programma tutto suo"

Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva. Su Rai e Mediaset si avvicina la data di esordio di nuovi programmi e trasmissioni ormai rodate, condotte da protagonisti del mondo dello spettacolo ormai ‘di casa’ nei salotti degli italiani riuniti davanti alla tv. Tra loro, almeno per il momento, manca però un nome caro alla platea televisiva, assente dall’elenco dei presentatori pronti a tornare sul piccolo schermo: dopo il clamoroso addio a Mediaset dello scorso giugno, infatti, del futuro professionale di Alessia Marcuzzi non si è più saputo nulla, salva la certezza che la conduttrice sarà la grande assente dei palinsesti Mediaset della prossima stagione dopo ben 25 anni.

Davvero il pubblico ormai fidelizzato alla simpatia e alla professionalità di Alessia Marcuzzi dovrà fare a meno della sua presenza e accontentarsi solo di vederla sui social? A quanto risulta dalle indiscrezioni pubblicate sul settimanale Oggi, potrebbe arrivare un colpo di scena nel futuro televisivo della conduttrice romana, uscita dal portone televisivo del Biscione ma pronta ad entrare in quello altrettanto maestoso dell’azienda di Viale Mazzini. I ben informati, infatti, sostengono che il futuro di Alessia Marcuzzi, destinataria di numerose proposte lavorative dal giorno del suo addio a Mediaset, sia in Rai e parlano di un ingresso spot prima e poi di un programma tutto suo.

Solo supposizioni, speranze o piccoli dettagli di una certezza che presto verrà ufficializzata? Al tempo, il tempo di scoprirlo.