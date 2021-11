Alessia Marcuzzi a Sanremo? Parla Amadeus

Al Festival di Sanremo 2022 mancano ancora due mesi, ma le prime indiscrezioni sui protagonisti della kermesse più attesa dell’anno già circolano tra le cronache che indagano sui protagonisti, quelli in gara e non. In questi giorni il nome che più di tutti avanza è quello di Alessia Marcuzzi, indicata come possibile co-conduttrice dell’evento per tutte le serate.

Verità o solo ipotesi? La domanda è stata rivolta ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival per il terzo anno consecutivo. "Non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors", le sue parole riportate dal Corriere: "Ci sono rumors che sorprendono persino me, ci sono notizie incredibili e liste in cui 3-4 sono giusti e altri 10 sbagliati. Ma è giusto che sia così, Sanremo è questo e bisogna accettarlo. Magari tra i tanti rumors ti vengono in mente nomi che non avevi nemmeno ipotizzato".

Quote rosa al Festival di Sanremo 2022?

Amadeus ha anche espresso la sua opinione sulla proposta, lanciata dalla Fimi, di prevedere delle "quote rosa" per i partecipanti a Sanremo, con un cast musicale diviso al 50% tra donne e uomini. "Con grande rispetto non sono d’accordo: non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell’artista, sarebbe un grave errore, scelgo la canzone in base alla bellezza. Ci sono sempre presenze femminili importanti perché hanno brani forti. Ma non vedo perché devo dare una quota alle donne, sarebbe quasi offensivo nei loro confronti. La musica è arte, e nell’arte non puoi creare zone prestabilite".

Silenzio da parte di Alessia Marcuzzi

Se Amadeus non conferma né smentisce l’indiscrezione che parla di Alessia Marcuzzi come prima donna del Festival di Sanremo, lei semplicemente sorvola sull’argomento. "Quando non ti riconosci più, e non c'entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c'entri tu, è obbligatorio chiedersi: 'Che cosa vuoi diventare?'. E rispondersi" disse la conduttrice motivando l’addio a Mediaset dopo 25 anni di collaborazione. La 49enne romana, al momento, resta lontana dalla tv per dedicarsi alla sua attività di imprenditrice con una linea di borse e una di prodotti di bellezza, ma tiene comunque sempre attivo il suo rapporto con i fan con sketch bollenti e piccanti botta e risposta.

Qualora la presenza di Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un ritorno in Rai 28 anni dopo Il Grande Gioco dell'Oca, che co-condusse al fianco di Gigi Sabani su Rai2.