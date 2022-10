Chi è Alex Di Giorgio di Ballando con le stelle: dal nuoto al fidanzato Ivano

Vita privata e professionale di Alex Di Giorgio: da nuotatore ha partecipato a due Olimpiadi e ha vinto (in staffetta) una medaglia d’argento agli Europei. Ma cosa sappiamo di lui? Dall’età alla provenienza, dalla piscina alla televisione, dal doping all’omosessualità, da Ivano Marino fino alla partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle 2022.

Età, provenienza, successi giovanili

Alex Di Giorgio nasce a Roma il 28 luglio 1990. Come tutti i nuotatori anche lui fin da giovanissimo comincia a prendere confidenza con l'acqua e le piscine. Il suo primo successo internazionale avviene quando, all'età di 17 anni, vince la medaglia d'argento agli europei di Anversa 2007 nella staffetta 4x200. Dopodiché, nel 2008 ottiene la medaglia d'argento nei 400 metri stile libero ai mondiali giovanili di Monterrey.

Alex Di Giorgio: il nuoto e la sospensione per doping

Successivamente Alex Di Giorgio partecipa a due Olimpiadi: quella di Londra (2012) e quella di Rio (2016); in entrambe le competizioni nuota con la staffetta 4×200 stile libero, ma senza ottenere grandi soddisfazioni. Il suo risultato più prestigioso avviene nel 2013, agli Europei di Debrecen: sempre nella staffetta 4×200 stile libero vince la medaglia d’argento. Altri risultati da segnalare sono i tre ori vinti ai Giochi del Mediterraneo 2013 e l'argento alle Universiadi di Taipei, nel 2017. Nel 2020 Alex Di Giorgio viene trovato positivo all’ostarina, una sostanza accomunata agli steroidi, che riduce gli sforzi e facilita le prestazioni. Di Giorgio viene dunque sospeso dal Tribunale Antidoping.

Alex Di Giorgio in tv: dal Gf VIP a Ballando con le stelle 2022

A partire dall’8 ottobre 2022 vedremo Alex Di Giorgio sulla pista di Ballando con le stelle. Giunto alla sua diciassettesima edizione, lo show sarà condotto come di consueto da Milly Carlucci. Nel corso degli ultimi anni Alex era già stato vicino a debuttare sul piccolo schermo: voci di corridoio lo volevano come tronista gay di Uomini e donne, ma i rumors sono rimasti tali. Il nuotatore è di certo stato vicino ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP 2020-2021 come concorrente. Quando Alfonso Signorini voleva un profilo capace di stuzzicare l'interesse dell'Influencer Tommaso Zorzi, la sua partecipazione al reality di Canale 5 era praticamente confermata, ma a pochi giorni dall'ingresso nella casa Alex Di Giorgio ha scritto un post dove comunicava la rinuncia, dovuta ad impegni sia professionali che personali.

Vita privata: dal coming outo al fidanzato Ivano Marino

Alex Di Giorgio ha da tempo reso nota la sua omosessualità. La sua storia con Ivano Marino, ex partecipante di “Uomini e donne”, ha fatto molto parlare: dopo circa un anno e mezzo di relazione, Alex afferma di essere vittima di stalking da parte del suo ex. Il tribunale condanna Marino a un anno e due mesi di carcere. Ma Alex Di Giorgio è attualmente fidanzato? Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua vita privata, ma probabilmente Ballando con le stelle ci saprà dire qualcosa in più. Il nuotatore ha un profilo ufficiale Instagram dove lo vediamo diviso tra piscina e svaghi.

Alex Di Giorgio su Instagram