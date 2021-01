Signorini non teme la concorrenza: “Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?”. La replica della conduttrice

Il Cantante Mascherato su Rai1 e il GF Vip su Canale 5: dal 29 gennaio saranno questi i programmi televisivi con cui le reti ammiraglie di Rai e Mediaset si contenderanno il pubblico della prima serata del venerdì, diviso tra la musica dell’esordiente seconda edizione del talent di Milly Carlucci e le discussioni dell’infinito reality tornato al suo secondo appuntamento settimanale.

Arrivato alla sua 35esima diretta, Alfonso Signorini si è detto tranquillo di affrontare anche questa prova contro l’agguerrita concorrenza: “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l'ho”, ha commentato il conduttore del GF Vip nell'ultima puntata di Casa Chi: “Contro di me hanno schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, il commissario Riccciardi, Carlo Conti… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?”.

Milly Carlucci commenta la sfida televisiva contro Alfonso Signorini

La replica, seppur indiretta, alle dichiarazioni del collega, Milly Carlucci l’ha espressa nel corso della conferenza stampa di presentazione del Cantante Mascherato: “La televisione non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folklore”, ha affermato la conduttrice Rai a proposito della concorrenza tra il suo programma e il GF Vip. La precisazione è stata quella di non aver messo in atto alcuna strategia particolare: “Anche l’anno scorso andavamo in onda di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti è stata la concorrenza”, ha aggiunto Milly, osservando come prima il reality non andasse in onda nella serata da sempre fissata per il suo programma.

Al netto delle questioni sulla concorrenza, Milly Carlucci ha poi tenuto a sottolineare come per lei e tutta la squadra l’obiettivo sia quello di regalare ore di spensieratezza ai telespettatori. E a loro è rimessa l'ardua sentenza di decretare la vittoria dei due contendenti a suon di share...