La Rai ricorda Alfredino Rampi: tutti gli speciali e gli approfondimenti

Sono passati 40 anni dalla tragedia di Vermicino. Era il 13 giugno del 1981 quando le speranze di 21 milioni di italiani, che da tre giorni seguivano in diretta sulla Rai a reti unificate i tentativi di recupero di Alfredino Rampi - il bambino di 6 anni caduto in un pozzo artesiano profondo 80 metri e largo solo 30 centimetri - si spengono insieme a lui. Nelle campagne di Vermicino, nei pressi di Frascati, anche l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini si era recato nella speranza di poter rivedere il bimbo uscire vivo da quel pozzo. Una vicenda che forse, se fosse accaduta oggi, avrebbe avuto un altro epilogo.

La Rai, che in quell'occasione sperimentò per la prima volta una diretta di così tante ore sulle tre Reti, propone una serie di iniziative editoriali a partire dall'informazione che ne fu protagonista e testimone.

Gli appuntamenti di giovedì 10 giugno

Giovedì 10 giugno Tg2 Italia dedicherà ad Alfredino Rampi l'intera puntata (in onda su Rai 2 alle 10.10) con ospiti e testimoni quali Piero Badaloni - il conduttore della diretta quarant'anni fa - e Massimi Lugli, cronista de La Repubblica in collegamento da Vermicino. Anche Tgr Lazio su Rai 3 darà spazio alla ricorrenza con servizi in Buongiorno Regione e nelle edizioni del Telegiornale delle 14 e delle 19.30. Su Radio1 alle 17 'Il mix delle 5' con Giovanni Minoli ricorderà l'anniversario, come anche 'Tra poco in edicola', dalle 23.30, con Stefano Mensurati che ripercorrerà quel tragico giorno. Tutte le Testate dedicheranno copertura informativa all'anniversario nelle edizioni dei rispettivi telegiornali e giornali radio.

Gli appuntamenti di venerdì 11 giugno

RaiNews24 curerà, venerdì 11 giugno alle 9, uno Speciale condotto da Eva Giovannini, ospite in studio Piero Badaloni con Laura Tangherlini inviata a Vermicino e la ricostruzione di quelle drammatiche ore realizzata da Angela Caponnetto. Sempre venerdì 11 giugno, su Rai 1, sarà 'La Vita in Diretta', in onda dalle 17.05, a dedicare uno spazio di approfondimento all'anniversario della tragedia.

Gli appuntamenti di domenica 13 giugno

Domenica 13 giugno il primo appuntamento sarà con Rai Storia (canale 54) con 'Il giorno e la storia' a partire dalle 5.30 (in replica alle 8.30, 11.30, 14 e alle 20) per ripercorrere il momento in cui ogni speranza cadde: Alfredino Rampi morì dopo una lunga agonia e a nulla servirono i tentativi di Angelo Licheri che si fece calare nel pozzo e tentò, per tre volte, di imbracare il piccolo per trarlo in salvo. Sarà poi la volta di 'Uno Mattina in Famiglia', su Rai 1 (dalle 6.30) che proporrà un ricordo di quel giorno. Su Rai 3, in prima serata, alle 20.10, andrà in onda 'Frontiere Speciale – Vermicino' con ospiti, testimonianze e materiali inediti per ricordare e riflettere sul ruolo della Protezione Civile e sui delicati compiti - e limiti - dell'informazione, in occasione di eventi drammatici e improvvisi.