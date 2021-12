"All Together Now Kids", lo speciale con Michelle Hunziker: chi sono i bimbi sul palco e i giudici vip

Stasera in tv a Natale, sabato 25 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda un appuntamento con All Together Now – Kids, versione baby del talent show trasmesso in questi mesi da Mediaset. Padrona di casa dello speciale del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker.

Chi si esibisce

Sul palco di All Together Now - Kids 15 bambini, tra i 6 e i 12 anni, saranno protagonisti di altrettante esibizioni, interpretando i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performace ogni bambino riceverà un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale.

I 15 bambini protagonisti di “All Together Now - Kids” sono:

Samuele Paolo Abbondante (9 anni, di San Potito Ultra - AV)

Samuele Baglivo (8 anni, di Cutrofiano - LE)

Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri - RM)

Victoria Cosentino (9 anni, di S. Andrea Apostolo Dello Jonio - CZ)

Emanuela Daidone (8 anni, di Partinico - PA)

Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni, di Torino)

Carlo Antonio Fortino (6 anni, di Montalto Uffugo - CS)

Luna Massari (7 anni, di Ragusa)

Margherita Mirra (9 anni, di Pioltello - MI)

Teresa Morici (9 anni, di Lucca)

Justin Pellecchia (11 anni, di Napoli)

Anna Stelli (12 anni, di Vecchiano - PI)

Gabriele Tonti (7 anni di Sabaudia - LT)

Marta Viola (12 anni, di Chieri - TO)

Sveva Zalli (10 anni, di Montelupo Fiorentino – FI).

Chi c'è in giuria

Le esibizioni saranno commentate e valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

Nel corso della puntata i quattro giudici si esibiranno con Michelle Hunziker e canteranno le più famose e amate canzoni natalizie.

Il format

All Together Now Kids è scritto da Marco Salvati, Francesca Cenci, Simone Di Rosa, Alberto Silvio Di Risio, Maria Grazia Giacente, Gianluca Giorgi, Annalisa Montaldo, Antonio Vicaretti. La direzione artistica e la regia sono affidate a Roberto Cenci.