'My Generation', su Sky Arte puntata dedicata alla storia degli Almamegretta

My Generation, il nuovo programma musicale di Sky Arte dedicato alla storia della musica italiana di fine millennio con le voci dei suoi protagonisti, è in onda stasera con la puntata dedicata agli Almamegretta. L’appuntamento è oggi a partire dalle 20:15.

Chi sono gli Almamegretta

Dopo il primo episodio di settimana scorsa dedicato alla band aretina dei Negrita, My Generation ci condurrà alla scoperta della grande carriera degli Almamegretta. La band nasce nel 1988 e, dopo vari cambi di formazione - con l’aggiunta di Stefano Facchielli (D.RaD) - nel 1993 pubblica il primo album Animamigrante, che vince la Targa Tenco come miglior opera prima. Dopo anche una collaborazione con i Massive Attack, il successo della musica degli Almamegretta, miscela di trip hop e dub, è reale. La band pubblicherà 10 album, si aggiudicherà 3 Targhe Tenco, terrà vari tour europei, si esibirà a Sanremo e al Concerto del Primo Maggio. La puntata di My Generation ripercorrerà il loro percorso artistico e umano, dalle produzioni alla morte D.RaD, dai migliori concerti alle collaborazioni e ai remix.

My Generation: programma e ospiti

Dopo gli Almamegretta, i prossimi protagonisti di My Generation saranno i Timoria (5 marzo), Verginiana Miller (12 marzo), Africa Unite (19 marzo), Massimo Volume (26 marzo), Modena City Ramblers (2 aprile), La Crus (9 aprile), Marlene Kuntz (16 aprile), Perturbazione (23 aprile).

Dove vederlo stasera in tv (sabato 19 febbraio)

My Generation va in onda stasera alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) ed è disponibile anche on demand e in streaming su NOW.