Atlantide, Purgatori fa luce sul cerchio magico di Putin con il documentario Citizen K

Torna l’appuntamento con Atlantide - Storie di uomini e di mondi, che stasera propone un nuovo approfondimento su Vladimir Putin, l’ultimo “Zar” russo impegnato da 49 giorni nel suo piano di conquista militare dell’Ucraina. Spazio alle ultime notizie dal Donbass - da settimane messo a ferro e fuoco dai combattimenti - ma anche a un ampio focus che indaga sull’effettiva tenuta del cerchio magico di oligarchi che sostiene il Presidente russo.

La puntata intitolata “Affari e guerra. Il sistema Putin” è in programma oggi - mercoledì 13 aprile - alle 21:15 su La7.

“Affari e guerra. Il sistema Putin”: le anticipazioni della puntata

L’offensiva russa nel Donbass è al centro della puntata di Atlantide di questa sera. Purgatori analizzerà con i suoi ospiti la resistenza del popolo ucraino e l’orrore dei civili sterminati. Atlantide si interroga sui reali obiettivi del leader del Cremlino, volgendo lo sguardo anche agli oligarchi che lo hanno, fino a questo momento, sostenuto. Per approfondire i temi della serata il programma propone il docufilm “Citizen K” del regista premio Oscar Alex Gibney: la pellicola va ad analizzare la figura di Michael Khodorkovski, storicamente ricordato come il primo miliardario dell’era postsovietica. Temuto, epurato e poi fatto arrestare, il docufilm ne fa un testimone chiave per descrivere la tipologia degli oligarchi fedeli al Presidente russo.

Atlantide, gli ospiti di oggi

Per analizzare le ultime evoluzioni del conflitto e approfondire i temi sollevati da “Citizen K”, Andrea Purgatori ospita Dario Fabbri, l’analista politico ormai compagno inseparabile di Mentana negli speciali che La7 dedica quotidianamente al conflitto. Interverranno in puntata anche l’inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro da Dnipro e il giornalista Marco Ansaldo da Instanbul; non mancherà, come sempre, una nuova vignetta di Mauro Biani.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 13 aprile)

Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi è in onda tutti i mercoledì su La7 alle 21:15. La puntata di oggi - “Atlantide: Affari e guerra. Il sistema Putin” - è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.