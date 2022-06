Alvise Rigo, il "bello" di Ballando con le Selle torna in TV in veste di chef

Alvise Rigo da ballerino diventa chef. L'ex rugbista e modello veneziano è tornato in TV dopo l'avventura di Ballando con le Stelle dove è stato protagonista della scorsa edizione insieme allla ballerina Tove Villför. Questa volta, però, si è trovato a indossare la divisa da chef e ha guidato un'intera brigata di cuochi professionisti per una agguerrita gara sui fornelli. Il veneziano, classe '92, è stato, infatti, il protagonista del nuovo episodio di Celebrity Chef, il programma di Alessandro Borghese che vede i vip prendere possesso della cucina del suo ristorante e sfidarsi a colpi di piatti gustosi, tecniche di cucina innovative e menù studiati per convincere i giudici (Angela Frenda, gionalista di food del Corriere della Sera, Enrico Bartolini, chef professionista) e i clienti in sala.

Rigo si è confrontato con un mondo a lui lontano, sfidando con un altro volto noto del piccolo schermo, Natasha Stefanenko e ha saputo conquistare, con le sue inaspettate abilità ai fornelli, la sua allegria e quello spirito veneziano che porta sempre con sé, tutti, aggiudicandosi la vittoria con un menù dedicato interamente alla sua Venezia e ai suoi saporti tra mare e terra.

«Abbiamo fatto del nostro meglio e al di là del risultato ci samo davvero divertiti» ha commentato Alvise sul suo profilo social dopo la messa in onda della puntata e la sua sfidante, nonostante la sconfitta, non ha potuto non commentare il post con tre cuoricini, conquistata, anche lei, dalla simpatia del veneziano.