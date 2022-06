Amadeus a sorpresa nel programma di Drusilla Foer: "Adesso tocca a te", poi i complimenti di Clerici

Ieri sera è stata la prima sera di Drusilla Foer su Rai2. L'Eleganzissima dama ha condotto l’Almanacco del giorno dopo, un revival del contenitore che andava in onda sul primo canale della tv di Stato tra gli anni '70 e i '90. Il programma, di 30 minuti (dalle 19:50), è un mix di rubriche con alcuni temi che meritano una riflessione o un approfondimento, Foer lo conduce con la sua superba ironia.

La sorpresa di Amadeus e i complimenti di Antonella Clerici

Per augurarle buona fortuna, Amadeus si è collegato in diretta e così i due si sono scambiati delle veloci battute. Se oggi Drusilla si trova a condurre un programma Rai, è merito oltre che della suo talento, della partecipazione al Festival di Sanremo che l'ha resa una vera e propria star. L'alterego di Gianluca Gori vantava già un notevole seguito di pubblico, i suoi spettacoli a teatro da anni riempivano le sale dei teatri, ma la partecipazione a Sanremo ha permesso al grande pubblico di apprezzarla e conoscerla. Quindi quale augurio migliore se non quello del conduttore che tanto la volle a fianco a sè per una delle serate sanremesi?

"Io sono a pezzi, mi hanno dato la conduzione di un programma. Co-condurre è molto meglio, non è che te sei libero e la fai con me la co-conduzione? Ti supplico”, Foer prega ironicamente Amadeus, ma il conduttore replica: "No io ti guardo volentieri, adesso relax, tocca a te". "Non ci capisco niente, non so come funziona, sono anziana", ha continuato Foer prendendosi in giro. "Sii te stessa - ha concluso Amadeus - se poi qualcosa non funziona the show must go on, cavalca la cosa che non funziona".

Dopo il programma sono arrivati i complimenti di una delle regine della Rai: Antonella Clerici. La conduttrice su Twitter ha scritto: "Adoro Drusilla e la sua lucida follia!". Sicuramente un'osservazione apprezzata dall'Eleganzissima.