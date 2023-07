Amadeus sbotta sui social: "Gli idioti parlano sempre". Con chi ce l'ha

Amadeus furioso su Instagram. Già questa è una notizia. Il conduttore - e direttore artistico del Festival di Sanremo - è famoso per la sua riservatezza e leggere quello sfogo, ieri, ha lasciato tutti a bocca aperta.

"In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare", questo il post pubblicato sul suo profilo, dove ha poi aggiunto: "Più volte ho constatato che è proprio così". Qualcuno è rimasto sorpreso, chiedendo spiegazioni, altri hanno capito subito a chi erano rivolte certe parole e hanno dato ragione ad Amadeus.

Sul banco degli imputati Vittorio Sgarbi e Morgan, protagonisti qualche sera fa di un evento al Maxxi di Roma. Sul palco a tirare per primo in ballo Amadeus è stato il sottosegretario: "Domani mi occuperò del caso Sanremo. Possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni. Che roba è?". Morgan non ha perso tempo per metterci il carico: "Credo sia antidemocratic far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo. Non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno... Ma cinque!". A quel punto la promessa di Sgarbi: "Domani cominciamo a lavorare perché Sanremo lo faccia tu. Sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende".

Una provocazione che ha scatenato la reazione del diretto interessato, ma anche di tanti suoi sostenitori. "Due idioti che parlano con superficialità di un professionista che c'ha regalato 4 edizioni ottime, compresa quella difficilissima del Covid" scrive un follower. Ed è in buona compagnia.

