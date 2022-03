Amazing Grace: il docufilm che Aretha Franklin non voleva fosse pubblicato

Nel gennaio del 1972 Aretha Franlklin entra nella chiesa battista del New Temple Missionary di Los Angeles con il Reverendo James Cleveland, noto come il “re del gospel”, e il suo coro della Comunità della California del Sud. Qui prenderà vita “Amazing Grace”, l’album più famoso della cantante e il disco live di gospel più venduto di sempre.

Amazing Grace, una gestazione complicata

Dietro le quinte, a filmare il tutto, c’è Sidney Pollack e tutto il team Warner. Ogni singola ripresa, tuttavia, si rivelerà difettosa: l’audio non è mai sincronizzato con le immagini. Prima della sua morte, nel 2008, Pollack lascerà tutto il materiale ad Alan Elliot che, dopo anni di lavoro, riuscirà a risolvere i problemi e a completare il film. Nel 2011 il documentario Amazing Grace è così pronto, ma Aretha Franklin citerà in giudizio la produzione per l’appropriazione della sua immagine. Nel 2015 Elliot vuole portare il docufilm ai festival di Telluride, Toronto e Chicago ma, ancora una volta, la cantante gli farà causa. Sarà la famiglia Franklin a raggiungere un accordo, dopo la tragica scomparsa di Aretha, nel 2018.

