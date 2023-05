Ambra Angiolini sul Concerto del Primo Maggio: "Nessuno slogan, non è una tribuna politica"

Manca pochissimo all'inizio dell'iconico Concerto del Primo Maggio a Roma, il consueto concertone all'aperto, a San Giovanni in Laterano, che riunisce le più importanti figure musicali del nostro Paese (e non solo) su un unico palco per celebrare a giornata dedicata ai lavoratori. Conduttrice per il sesto anno consecutivo dell'evento è Ambra Angiolini, la showgirl e attrice che, dopo la sua esperienza in tv come giudice di X Factor, è tornata alla conduzione di questo importantissimo evento pronta a raccontare, ancora una volta, uno spaccato del mondo del lavoro in Italia e lanciare messaggi importanti, insieme ai cantanti presenti, al pubblico presente e a quello a casa.

E proprio a un passo dall'inizio dell'evento, Ambra, che sarà affiancata nella conduzione da Biggio, spalla destra di Fiorello a Viva Rai 2, ha specificato come sarà questo Concerto del Primo Maggio 2023, annunciando l'assenza di slogan ma anche della presentazione dei cantanti.

"Non siamo qui per salvare il mondo, ma neanche per portare solo slogan - ha detto Ambra -. Per questo abbiamo tolto le presentazioni dei cantanti, per dare loro la possibilità di dire qualcosa, anche di personale".

Così, ogni cantante che salirà sul palco del concertone, racconterà un pezzetto di sé e del suo pensiero personale sul tema del lavoro e su possibili integrazioni alla Costituzione che, secondo Ambra, "non dovrebbe restare una cosa morta".

"Ci lamentiamo che non ci sono i Guccini o De Gregori, ma ci sono ragazzi che hanno una poetica diversa. In una frase possono dire cose importati. Tanti hanno parlato di salute mentale: per fortuna nessuno di loro si vergogna di dichiarare un disagio - ha aggiunto Ambra -. Alcuni affrontano il tema del tempo, dell'età giusta, di potere avere semplicemente l'età che si ha. Scoprirete un mondo di ragazzi che hanno idee precise. Il Primo maggio vuole essere diverso dalle tribune politiche: parliamo, confrontiamoci, diciamo cose che magari non piacciono a tutti, ma arrivano dalla volontà di costruire qualcosa insieme".