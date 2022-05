Le parole di Ambra per Fedez al concertone dopo il messaggio contro la Rai

"Buon Primo Maggio. E Buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso". Questo il messaggio di Fedez ieri su Instagram con cui tira in ballo la Rai, ricordando la feroce polemica dello scorso anno, quando dal palco del concertone si scagliò contro il senatore leghista Ostellari per le sue posizioni ostili al Ddl Zan e accusò alcuni dirigenti di viale Mazzini che avrebbero provato a censurare il suo intervento, pubblicando poco dopo sui social il video della telefonata con la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani. Telefonata riproposta, in versione ridotta, anche ieri, sempre tra le storie.

Una frecciata scoccata alla luce del sole, da New York - dove il rapper si trova per il Met Gala, a cui parteciperà stasera insieme a Chiara Ferragni - e raccolta a piazza San Giovanni da Ambra. La conduttrice del concertone, amica di Fedez, ha letto il messaggio del cantante prima di chiudere la diretta: "Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio. Dice così: 'Buon Primo Maggio. E Buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso'. Lui è Fedez. Ciao Federico". Nessuna censura insomma, anzi. Quelle parole sono arrivate dritte ai destinatari, riportate direttamente dalla padrona di casa della serata trasmessa su Rai3. Una bella rivincita, un anno dopo.