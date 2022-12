VIDEO | X Factor, è Ambra show: super sexy, torna a ballare "T'appartengo"

Ad intervallare la tensione della finale di X Factor, andata in onda giovedì 8 dicembre su Sky e vinta dai Santi Francesi, le esibizioni di tutti e 4 i giudici con una serie di performance speciali in cui hanno cantato le loro hit: Rkomi ha portato sul palco dello show prodotto da Freematle un set con “Mare che non sei”, “Vuoi una mano” e “Insuperabile”; Dargen D’Amico ha fatto ballare il pubblico con “Patatine”, “Ubriaco di te” e “Dove si balla”; Fedez ha presentato per la prima volta live il nuovo singolo “Crisi di stato” e due dei sui brani più celebri, “Bella Storia” e “Sapore”; infine, Ambra è tornata a riproporre dal vivo il suo brano cult “T’appartengo”.