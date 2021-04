Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo insieme a Pio nel ricordo della mamma scomparsa e l’omaggio al papà

Risate ma anche momenti di profonda commozione a Felicissima Sera il programma su Canale 5 di Pio e Amedeo, al debutto venerdì 16 aprile in prima serata. Tra una gag e l’altra, insieme a tanti ospiti, c’è stato spazio anche per un ricordo, quello della signora Rosa, la madre di Amedeo scomparsa l’anno scorso a soli 56 anni, e un omaggio al padre del comico, il signor Federico.

Tra gli ospiti c'era anche, come già annunciato, Maria De Filippi. Scopo dichiarato dei due comici è stato quello provare a farla commuovere ma alla fine è stata lei che ha fatto emozionare loro quando a un certo punto ha improvvisato una puntata di C'è posta per te nello studio del programma, raccontando la storia dei due comici, a partire dalla loro nascita e dall'inizio della loro amicizia. Era presente anche il padre di Amedeo, il signor Federico, e a lui è stata dedicata una tenera lettera, letta da Maria De Filippi. Un omaggio alla forza del padre di Amedeo, che dopo la morte dell’amata moglie, ha preso sulle spalle tutta la famiglia cercando di andare avanti nonostante il dolore per la perdita.

"So che non pensi ad altro, a rammaricarti per non farle vedere come cresciamo noi figli e i vostri due nipotini, a dispiacerti per non farle vedere ciò che si sta perdendo di bello. Se lo sarebbe meritato mamma, dopo una vita di sacrifici, lo so pure io, invece la vita è così e da dieci mesi ti si è cancellato un po’ il sorriso - è il testo della lettera letto da Maria De Filippi - Mamma se ne è andata a 56 anni, troppo presto, eppure è così. Ti ha lasciato tutto da solo, a portare sulle tue spalle oltre al dolore il peso delle responsabilità di cui quel portento di donna di aveva alleggerito per una vita intera". Durante la lettura della lettera, Amedeo non è riuscito a trattenere le lacrime e Pio, seduto vicino a lui, gli ha più volte stretto la mano in segno di affetto.

"Ora nel letto, dormi al suo posto. Per respirare gli avanzi del suo profumo". ?? #FelicissimaSera pic.twitter.com/b3iKN8mJdj — Felicissima Sera (@FelicissimaTv) April 16, 2021

Felicissima Sera, il commosso ricordo per la mamma di Amedeo Grieco

Ma le emozioni non sono finite qui: al termine dell'omaggio al signor Federico, culminato con l'esibizione a sorpresa del suo idolo Roby Fachinetti, Amedeo ha rivolto un pensiero alla madre scomparsa e anche Pio ha voluto ricordarla: "Sono sicuro che mamma Rosa, per me una seconda mamma, da lassù ci starà guardando e si starà facendo un sacco di risate. Era bastarda come noi… Le mando un bacio grandissimo, perché le mamme sono ovunque". Dopo la commozione, anche Amedeo ha ritrovato il sorriso e la battuta: "Mi sarebbe piaciuto farle fare qualche figura di me**a qui, davanti a milioni di persone. Adesso ancora di più perché mi ha lasciato solo". Il comico aveva ricordato il grande dolore per la scomparsa della madre, che non ha potuto vederlo oggi insieme al suo amico d'infanzia condurre un programma in prima serata su una rete nazionale, insieme a tanti altri traguardi di successo professionale e non solo.