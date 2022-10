Amiche al limite: anticipazioni del docu-reality, da stasera in tv

Oggi, 17 ottobre, va in onda su Real Time la prima puntata di Amiche al limite. Oltre a condividere una speciale amicizia, Meghan, Vanessa, Tina e Ashley hanno in comune una condizione fisica precaria. Con l’aiuto del dottor Procter dovranno perdere i chili di troppo, che rischiano di mettere in discussione la loro salute. Scopriamo le anticipazioni di questo programma.

Amiche al limite: anticipazioni format e prima puntata

Per Real Time non sono di certo una novità i docu-reality che seguono persone che, acquisito un peso “limite”, sono intenzionate a perdere molti chili per poter affrontare decentemente la vita di tutti i giorni e, al contempo, per scongiurare problemi di salute altrimenti irreversibili. Capostipite del genere è “Vite al limite”, appuntamento ricorrente della rete ormai da tanti anni. Dopo “Sorelle al limite” arriva oggi, 17 ottobre 2022, “Amiche al limite”, con i primi due episodi stagionali.

Questo nuovo programma mette al centro della scena quattro amiche. Legate da un grande affetto, condividono i chili di troppo: ognuna ha una propria storia e ciascuna vive uno specifico disagio per ragioni personali. Tutte vorrebbero però rimettersi in forma e vivere meglio con sé stesse. Nella prima puntata facciamo la conoscenza di Meghan Crumpler, che si è sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica, ma che successivamente non è più riuscita a perdere peso. Ci viene presentata anche Vanessa Cross, una donna che vorrebbe a sua volta sottoporsi ad un intervento ma che fatica a tenere a bada i suoi sfoghi, che troppo spesso si consumano in fast food tutt’altro che salutari. Le due hanno un colloquio con il Dr. Charles Procter. Come ovvio che sia, la prova bilancia è molto critica ma a quel punto la volontà di affrontare una rigida dieta sembra finalmente consolidarsi. In seguito faremo la conoscenza delle altre due amiche, Tina Arnold e Ashley Sutton, a loro volta consapevoli di non poter abusare ancora a lungo di cibo spazzatura.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 17 ottobre)

La prima puntata di Amiche al limite va in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.