Amici 2021, il Serale: concorrenti, squadre, anticipazioni e tutte le informazioni

Al via da sabato 20 marzo, in prima serata su Canale 5, la fase finale della 20esima edizione del talent firmato Maria De Filippi

Amici 20 entra nel vivo della fase finale che porterà alla proclamazione del vincitore della 20esima edizione del talent più longevo della tv italiana pensato e condotto da Maria De Filippi. Il Serale del programma parte sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5: di seguito tutte le informazioni sulla sfida che terrà impegnati ballerini e cantanti nella gara più attesa, la cui finale è prevista per sabato 9 maggio.

Amici 2021, il Serale: gli allievi concorrenti

In tutto sono 17 gli allievi ammessi al Serale: i cantanti Aka7even, Deddy, Enula, Esa Abrate, Gaia Di Fusco, Ibla, Leonardo Lamacchia, Raffaele Renda, Sangiovanni, Tancredi Cantù Rajnoldi; e i ballerini Alessandro Cavallo, Giulia Stabile, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Samuele Barbetta, Serena Marchese, Tommaso Stanzani.

Amici 2021, il Serale: le squadre

Quest’anno la produzione ha deciso che sono tre le squadre in gara, ognuna composta da due professori (uno di canto e uno di ballo) che seguono gli allievi verso i quali hanno già espresso le loro preferenze sulla base di comunione di intenti e identità di vedute. Questo consente a ogni prof di sostenere i ragazzi che considerano più meritevoli rispetto ad altri. Di seguito le squadre decise:

Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena sono i componenti della

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa.

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even, Giulia e Samuele.

Amici 2021, il Serale: la giuria

A giudicare la gara sarà una giuria esterna composta da tre persone e già nel corso della prima puntata avverranno due o tre eliminazioni. Al momento non sono ancora stati fatti i nomi ufficiali dei giudici, ma fonti accreditate danno Stefano De Martino come certo nel cast fisso del programma che diede il via al suo successo.

Amici 2021, il Serale: il nuovo direttore artistico

Dopo anni sotto la direzione di Giuliano Peparini il programma avrà un nuovo direttore artistico: Stéphane Jarny, coreografo di fama internazionale che ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo e collaborato con grandi artisti tra cui Kylie Minogue, Bob Sinclar, Vanessa Paradis.