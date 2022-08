Amici 2022, tutto sulla 22esima edizione: professori, allievi, quando inizia, puntate

L'arrivo di settembre fa rima con Maria De Filippi. La regina di Canale 5 infatti tornerà sul piccolo schermo con i suoi programmi: i primi a ripartire sono Amici e Uomini e Donne. Il pomeriggio da oltre 20 anni è scandito da questi due show di enorme successo. Amici come ogni anno porterà negli studi Mediast dei piccoli artisti che nel corso dei mesi impareranno ad approcciarsi ad un grande pubblico, mostreranno di cosa sono capaci e ovviamente si sfideranno a colpi di acuti e passi di danza per conquistare un banco o dimostrare di avere le doti per mantenerlo. Le prime informazioni sul talent sono già trapelate, ma nel corso delle settimane i gossip diventeranno sempre più concreti.

Quando inizia e dove va in onda Amici 2022

Amici 2022 come di consueto andrà in onda su Canale 5, sarà poi possibile vedere in streaming ogni puntata e anche alcuni speciali su Witty Tv la piattaforma dei programmi di Maria De Filippi. Secondo le prime informazioni la prima puntata delle selezioni, il programma inizia sempre mostrando alcuni momenti delle selezioni di ballerini e cantanti, andrà in onda domenica 18 settembre. A fornire questa indiscrezione è stato il profilo Twitter di Amici News, portale sempre molto aggiornato grazie alle sue "talpe" su anticipazioni e gossip del programma.

Come l'anno scorso il talent andrà in onda la domenica, e non il sabato, prima di Verissimo; confermata anche la striscia pomeridiana quotidiana che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa. L'appuntamento domenicale terrà compagnia ai fan fino all'inizio della primavera, quando prenderà poi il via il serale ovvero la parte conclusiva dello show.

Chi sono i professori di Amici 2022

Grandi novità sul fronte professori, chissà magari preambolo di importanti cambiamenti anche a livello della formazione delle classi. Non ci saranno più Anna Pettinelli nè Veronica Peparini, nella scuola di Amici dal 2013, al loro posto Arisa e Emanuel Lo, nome d'arte di Emanuel Lo Iacono, compagno della cantante Giorgia. Entrambi non sono volti nuovi per il programma, la prima ha fatto parte del team canto nel 2019, il secondo invece è stato professore di hiphop nel 2016. Confermati invece Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Chi sono gli allievi di Amici 2022

Con l'inizio della messa in onda delle selezioni scopriremo quali saranno, e quanti, gli allievi che saranno selezionati per le classi di ballo e canto. Non mancheranno, come ogni anno, accese discussioni sulle capacità di alcuni ragazzi che porteranno due o più professori a scontrarsi.

Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe la possibilità che Giovanni, figlio di Biagio Antonacci, sia in lizza per un banco nella scuola più famosa d'Italia. Un nuovo figlio d'arte dopo la partecipazione di LDA, figlio di Gigi D'Alessio, nella scorsa edizione.

Amici 2022: non mancano le polemiche

Il programma, come precedentemente affermato, andrà in onda a settembre ma già adesso iniziano ad esserci le prime polemiche. Prima in merito alla scelta di non rinnovare Anna Pettinelli e di scegliere Arisa, in particolare la conduttrice radiofonica ha parlato senza mezzi termini di questa decisione, sottolineando come la cantautrice sia passata da Maria De Filippi a Milly Carlucci (lo ricordiamo Arisa ha vinto Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola quest'anno, ndr) per poi tornare di nuovo da De Filippo: "Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite".

In molti sono rimasti delusi dalla mancanza di Veronica Peparini come insegnante, ma la coreografa ha avuto per Maria e per il programma solo parole di stima: "Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu possa fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti".

L'ultima polemica, ma per un fattore temporale riguarda Mattia Zenzola. Secondo alcune indiscrezioni al ballerino sarebbe stato dato un banco in direttissima per la trasmissione, senza neanche passare dai casting. Zenzola era presente anche nella passata edizione e causa di un infortunio fu costretto ad abbandonare il programma, al momento questa indiscrezione non ha trovato alcun riscontro, per avere maggiori informazioni certe dovremo attendere l'inizio del programma.