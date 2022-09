Amici 2022, la prima puntata della nuova edizione: le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler

L'atteso giorno sta per arrivare: la scuola di Amici di Maria De Filippi ha riaperto le sue porte. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda il 18 settembre, a partire dalle ore 14:00, e come sempre si partirà con le audizioni e i primi ingressi.

Ovviamente non mancheranno neanche gli ospiti e secondo le anticipazioni riportate dal profilo Twitter Amici News questa domenica dovrebbero esserci: l’attore turco Can Yaman, che presenta la fiction di cui è uno dei protagonisti Viola come il mare, poi Alessia Marcuzzi e altri.

Ricordiamo che dopo la puntata di domenica Amici sarà su Canale 5 ogni giorno con l'appuntamento del daytime (unica eccezione quella del 19 settembre, giorno in cui ci sarà la programmazione speciale per seguire i funerali della Regina Elisabetta).

Gli ospiti della prima puntata di Amici 22

Oltre ai due già citati ospiti ovvero Can Yaman e Alessia Marcuzzi - che ritorna a Mediaset dopo un anno - la puntata sarà movimentata anche da Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Leonardo Pieraccioni, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano, Christian De Sica.

Non poteva mancare Luigi Strangis, il vincitore della scorsa edizione, che ha portato in studio la coppa e si è esibito con la sua nuova canzone: "Stai bene su tutto".

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 22: i primi allievi confermati (tra di loro un volto noto)

Gli ospiti hanno avuto un ruolo attivo nel programma: l'attore ha consegnato quattro maglie agli allievi, mentre Marcuzzi ne ha consegnate altre te, poi una è stata data da un giornalista presente durante le registrazione. Come riporta Amici News al momento gli allievi confermati sono 19: tredici ragazzi e sei ragazze. Questi i nomi: Tommy Dali, Maddalena, Samuel, piccolo G, Asia, Federica, Gianmarco, Ramon, Rita, Ludovica, Megan, Samu, Wax, Cricca, Andrea, Aron, Maddy, Ngd (un rapper che si è fatto conoscere con la canzone Panamera). E come era già stato paventato, tra gli allievi anche un volto noto del programma: quello del ballerino Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro, che lo scorso anno ha dovuto abbandonare il programma, poco prima del Serale, per colpa di un infortunio.

I professori di Amici

Erano già noti i prof di Amici e infatti non ci sono state sorprese: dietro le cattedre ci saranno per tutto l'anno Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerby, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto.