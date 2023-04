Amici, chi è il primo a rischio eliminazione nella sesta puntata del serale

Sono rimasti pochi talenti ormai a giocarsi la possibilità di arrivare alla finale di Amici di Maria De Filippi e ogni performance e ogni sfida è sempre più avvincente. Lo sanno bene i tre giurati di quest’anno del talent show del sabato sera di Canale 5: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. I tre giudici aprono la puntata con una speciale performance in cui Bravi canta Your song, Giofrè danza sulle note di Roxanne dei Police, e Malgioglio interpreta la sua versione di Lady Marmelade.

Dopo di che, come di consueto, è il momento di una sorta di sfida proprio tra loro, i giudici. A vincere è Malgioglio che ‘pesca’ la busta in cui è scritto il nome della squadra che dovrà iniziare la gara. Si tratta del team guidato da Arisa e Raimondo Todaro che scendono con Wax, Mattia e chiamano a giocare la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno ancora nel loro team Isobel, Ramon e Aron.

Ad aprire le danze sono il cantante Wax e la ballerina Isobel. Wax interpreta la sua versione di Non voglio mica la luna di Loredana Bertè mentre la ballerina danza uno scatenato tip tap e conquista i giudici, con Giofrè che dice “Isobel è un mago, che tira fuori sempre qualcosa di nuovo dal cilindro!” il punto.

La seconda gara vede ancora Wax, questa volta contro Ramon. A conquistare il punto è il cantante della squadra di Arisa e Raimondo Todaro che si esibisce in una versione di Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi, dentro cui infila delle barre dedicate al tema della violenza sulle donne. Una reinterpretazione che colpisce molto Malgioglio.

Il terzo punto se lo giocano i due ballerini: Mattia che si esibisce con tutta la sua energia sulle note di Footloose e ancora Ramon, con una coreografia sul brano The heart of every girl. Su Ramon scatta la prima discussione della serata, con la maestra Celentano che si erge a difesa del suo ballerino, ventilando l’incompetenza di chi lo giudica troppo freddamente. La discussione trova in particolare un interlocutore in Malgioglio che non si tira indietro: : “Ramon salta in continuazione come un giradischi rotto!”. Alla fine il punto va a Mattia e a giocarsi la possibilità di rientrare immediatamente in gioco sono Aaron e Ramon.

Il cantante si esibisce con Could you be love, che convince i giudici.

Il primo a rischiare di uscire nella sesta puntata del serale di Amici 22 è dunque il ballerino della squadra di Zerbi-Celentano: Ramon.