Amici, arriva la conferma: "Hanno sniffato noce moscata dopo aver cercato su You Tube un modo per sballarsi"

Capodanno-gate? Mistero svelato. Ora sappiamo cosa è successo, tra i ragazzi di Amici, in quella fatidica notte di Capodanno di cui tutta l'Italia, orami, si sta interrogando da giorni. Un mistero che ha incuriosito tutti e che, finora, sembrava non riuscire a trovare soluzione. Dopo varie ipotesi girate sul web che hanno parlato di noce moscata usata come droga, tatuaggi fatti in casa con aghi non sterilizzati e inchiostro di penna, atti osceni in luogo pubblico e ancora, bullismo è arrivata, finalmente, la conferma. Cosa hanno fatto Wax, Maddalena, Tommy Dali, Valeria, NDG e Samu la notte del 31 dicembre nella casetta del talent show di Maria De Filippi? Hanno sniffato noce moscata per sballarsi.

A confermare quella che sembrava essere la teroia più diffusa è stata Dagospia che ha ufficializzato l'uso di questa spezia come droga con tanto di effetti allucinogeni, vomito, nausea, febbre e altro ancora, da parte dei ragazzi nella notte di Capodanno.

Finora la produzione, oltre a parlare di azioni gravissime al punto da non poter essere mostrare al pubblico, atti vergognosi e sconcertanti che sarebbero perfino fuori legge e a punire ognuno dei responsabili, non ha mai fornito infomazioni dettagliati su quanto accaduto. A farlo, però, ci ha pensato Dagospia che è andata nel vivo della questione spiegando cosa è realmente accaduto ad Amici nel cosiddetto Capodanno-gate.

I ragazzi avrebbero prima fatto una ricerca su You Tube per trovare un modo per "sballarsi" in modo casalingo e poi, scoperte le potenzialità allucinogene della noce moscata, avrebbero deciso di sniffarla per godersi la serata al meglio. Però le conseguenze, non sono state così lievi, infatti, si sono subito presentati i sintomi di questa simil-droga. Piccoli malori ma comunque debilitanti. Nessuno dei ragazzi, però, è finito in ospedale.

La produzione di Amici ha deciso di non rivelare questo dettaglio per non dare esempi negativi ai giovani telespettatori del programma e per proteggere l'immagine dei ragazzi.