"Gli amici delle vacanze", come farsi rovinare le nozze da John Cena nel nuovo film Star Disney+

Cosa si fa quando un gigante di un metro e novanta per oltre cento chili, insieme alla sua compagna, rischia di rovinarti il giorno del matrimonio? È il problema che dovranno risolvere i protagonisti di Gli amici delle vacanze (titolo originale Vacation friends), nuovo film targato 20th Century Studios che sta per debuttare su Star, la sezione per adulti di Disney+.

Il gigante in questione è John Cena, uno dei personaggi più noti di sempre del mondo del wrestling, ma che nel curriculum ha anche l'esperienza come attore in una quindicina di film e diverse apparizioni in serie tv. Vediamo quindi cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo Gli amici delle vacanze.

Quando esce il film "Gli amici delle vacanze" su Star

Gli amici delle vacanze debutta in tutto il mondo il 27 agosto. Negli USA il film arriverà come Hulu Original, mentre in Italia e in altri Paesi uscirà come Star Original su Disney+.

Il cast di Gli amici delle vacanze

Il film è interpretato come detto da John Cena (Fast & Furious 9 - The Fast Saga, The Suicide Squad, Giù le mani dalle nostre figlie), ma anche da Lil Rel Howery (Scappa - Get Out, Judas and the Black Messiah), Yvonne Orji (Insecure, La scuola serale), Meredith Hagner (Search Party, Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani), Robert Wisdom (L’alienista, Ballers), Andrew Bachelor (The Babysitter, Holidate) e Lynn Whitfield (Greenleaf, Riunione di famiglia con pallottole).

Diretto da Clay Tarver (Silicon Valley), Gli amici delle vacanze è stato scritto da Tom Mullen & Tim Mullen, Clay Tarver e Jonathan Goldstein & John Francis Daley. Todd Garner (Prendimi!, Non si scherza col fuoco) e Timothy M. Bourne (Tuo, Simon, Il coraggio della verità - The Hate U Give) sono i produttori, mentre Steve Pink e Sean Robins sono gli executive producers.

Di cosa parla il film Gli amici delle vacanze

In questa commedia irriverente, i morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni. Lasciandosi trasportare dal momento, la coppia solitamente rigorosa vive una settimana di divertimento disinibito e sregolatezza con i loro nuovi “amici delle vacanze”.

Mesi dopo la loro vacanza fuori dagli schemi, Marcus ed Emily rimangono sconvolti quando Ron e Kyla si presentano senza invito al loro matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza.