Amici, la gaffe di Giulia Stabile su Silvia Toffanin e le scuse di Maria De Filippi: il video diventa virale

“Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto…”: con questa ‘innocente’ domanda l’allieva di ‘Amici’ Giulia Stabile ha messo in imbarazzo Maria De Filippi sul finire della puntata del talent in onda sabato 16 gennaio. Colta alla sprovvista dalla richiesta di lanciare il talk di Canale 5, complice l’emozione, la concorrente ha dimenticato il nome di Silvia Toffanin, conduttrice del programma nonché storica compagna di Pier Silvio Berlusconi, vice Presidente e Amministratore Delegato Mediaset.

“Giulia devi dire che è finita la puntata e devi dare la linea a Verissimo!“, ha detto alla 18enne romana Maria De Filippi, allibita per la dimenticanza dettata dall’emozione e dalla giovane età… “Scusaci Silvia, è piccola”, la replica rivolta a Silvia Toffanin dalla conduttrice, protagonista insieme alla sua allieva del video che in queste ore è diventato virale sui social.

Giulia: come si chiama la ragazza di verissimo? Non ricordandosi di essere su canale 5 che ha capo Piersilvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin

