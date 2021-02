Maria De Filippi approda su Amazon Prime Video con Amici

La notizia non è ancora ufficiale ma quasi: la storica trasmissione Mediaset Amici di Maria De Filippi sarà presto visibile anche in streaming su Amazon Prime Video.

A sganciare la notizia bomba è stato Davide Maggio, che con il suo sito è tra le fonti più accreditate sul dietro le quinte dei programmi televisivi. Come sottolinea Maggio, già a dicembre Maria De Filippi aveva aperto la porta a un accordo con la piattaforma di streaming di Amazon.

Amici su Amazon Prime Video: è ufficiale?

In un'intervista con Renato Franco sul Corriere della Sera, alla domanda sulla fine della partnership tra Amici e Discovery (che trasmetteva il reality talent show su Real Time) e sul possibile spazio su "nuove piattaforme come Amazon", la conduttrice autrice e produttrice aveva risposto: "Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv. Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe".

Una risposta che, oltre a confermare la grande abilità professionale di De Filippi, sembrava rimandare il discorso. E invece oggi è arrivata la conferma, al momento ufficiosa, tramite il sembre ben informato Davide Maggio.

Amici su Amazon Prime Video: da quando?

Non essendo ancora confermata ufficialmente la notizia dell'accordo tra De Filippi, Mediaset e Amazon Studios, per ora non ci sono informazioni certe riguardato alla data di uscita di Amici su Prime Video.

Tuttavia, Maggio scrive che "il daytime di Amici sta per approdare in streaming" sulla piattaforma del gigante di Jeff Bezos, il che fa presagire che manchi poco allo storico arrivo di una delle trasmissioni tv più amate (anche) dai giovani su quella che è, insieme a Netflix e sempre più anche Disney+, una delle piattaforme cruciali del presente e ancor più del futuro per il successo di film, serie e anche show.

Del resto Amazon Prime Video non è nuova, in Italia come all'estero, nella produzione di reality show, basti pensare che ha appena annunciato la seconda stagione di Celebrity Hunted, che l'anno scorso alla sua prima uscita ha ottenuto subito riscontri molto positivi.