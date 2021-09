Doccia fredda per Mara Venier: Amici resta la domenica, è sfida con Maria De Filippi

Tempi duri per Domenica In. Il programma di Raiuno condotto da Mara Venier, che ha sofferto in queste prime due settimane l'ingombrante presenza di Amici su Canale 5, in sovrapposizione nella prima parte - per poi lasciare il posto a Verissimo - dovrà continuare a vedersela con il colosso di Maria De Filippi per tutta la stagione. Mediaset ha infatti deciso di lasciare il talent la domenica, anticipando il sabato Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo.

Una scelta quasi dovuta dopo gli ottimi risultati raggiunti. "A seguito dell'accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5, Amici e Verissimo continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo" si legge nel comunicato Mediaset, che fa sapere di essere "molto soddisfatta per l'evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo di Scherzi a Parte". Scene da un matrimonio, l'altro programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre.

De Filippi-Toffanin invincibili

A Mediaset non ci girano intorno e definiscono questa "una scelta ponderata e decisa dopo aver visto i dati auditel della combo Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Entrambe le domeniche, infatti, le due hanno battuto la concorrenza formata da Mara Venier e Francesca Fialdini a suon di colpi di share".