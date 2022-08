Amore alle Fiji, il film d'amore questa sera su Rai 1

Oggi, 2 agosto, Rai 1 propone il film “Amore alle Fiji”. La storia è quella di Laura, una brillante e giovane avvocatessa alla quale viene assegnato un caso che la porterà nei luoghi che le hanno dato i natali. Giunta lì per lavoro, finirà con l’innamorarsi di una vecchia conoscenza. Leggiamo qualcosa in più su questo film.

Amore alle Fiji: trama e cast

Amore alle Fiji è una produzione australiana distribuita in buona parte del mondo su Netflix con il titolo originale “This Little Love of Mine”; e visibile oggi, 2 agosto, in chiaro su Rai 1. Diretto da Christine Luby, si tratta di una tipica commedia romantica che mette in campo vari ingredienti del genere per una serata in piena spensieratezza. Il cast comprende Saskia Hampele, Liam McIntyre, Lynn Gilmartin e Craig Horner. Ma, forse, ancor più che gli attori e la storia a contare sono i meravigliosi scenari. Paradisi tropicali che, in piena estate, non possono che lasciare meravigliati. La protagonista della vicenda è Laura, un'avvocatessa che lavora con successo a San Francisco: ha dedicato anima e corpo al suo lavoro, sacrificando un po' la sua vita privata. Un giorno il suo capo le assegna un compito: occuparsi del ricchissimo cliente che vuole andare in pensione e lasciare il patrimonio a suo nipote Chip.

La donna ha il compito di superare la concorrenza e di convincere Chip a firmare un contratto che prevede la sua assegnazione a futuro CEO dell'azienda di famiglia. Condizione necessaria: firmare prima dell'85° compleanno del nonno, ormai prossimo. La donna si dirige dunque nell’isola tropicale Sapphire Cove, dove lei stessa aveva vissuto. Ritrova Chip, che per lavoro porta, dalle imbarcazioni, i turisti sull’isola. Nel frattempo Laura incontra la sua vecchia grande amica Jem, ma soprattutto trova un particolare accordo con Chip. Ma dato che non di soli affari si vive, il lavoro di Laura si mescolerà presto con gli affari di cuore.

Dove vedere Amore alle Fiji (martedì 2 agosto 2022)

Amore alle Fiji viene trasmesso da Rai 1 martedì 2 agosto a partire dalle 21.25. Il film sarà visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.