Amore Criminale, le anticipazioni di questa sera

Torna 'Amore Criminale'. Giovedì 13 maggio, alle 21.20 su Rai 3, la quarta puntata del programma condotto da Veronica Pivetti che racconta storie di donne vittime della violenza maschile. Docufiction - narrate dalla padrona di casa - condite da interviste ai testimoni diretti e materiale di repertorio. Fin dal 2007, anno della prima messa in onda, il format ha uno scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno dei femminicidi.

Amore Criminale, la storia di Elisa

La quarta puntata sarà dedicata alla storia di Elisa, una ragazza di trent'anni che vive a Prato. A Elisa piace viaggiare, fare shopping e divertirsi con gli amici. Lavora come commessa, anche se ha studiato per diventare allevatrice e addestratrice di cani, che sono la sua grande passione. Nel 2015, dopo l'insistente corteggiamento di Federico, giovane promessa del calcio, Elisa si fidanza con lui. Tra i due si instaura subito un forte legame, ma presto subentrano le note negative e quel rapporto in apparenza perfetto si rivela pieno di crepe. Federico inizia a controllare Elisa, non vuole che esca da sola con le amiche, le controlla le attività sui social e chiede l'attenzione di lei in modo esclusivo. Tutto precipita quando la coppia, nel 2017, decide di andare a convivere: Elisa in quel periodo viene completamente isolata dalle sue amicizie. Una scintilla di libertà e indipendenza la portano ad allontanarsi da Federico, anche se questo allontanamento non avverrà mai in modo definitivo. Il ragazzo la riempie di regali, fiori e proposte di viaggi, cercando così di convincere Elisa a tornare con lui, ma la ragazza si rifiuta. Il 25 maggio 2018, dopo una serata trascorsa a bere con gli amici, Elisa, rientrando a casa, incontra la morte per mano del suo compagno, che la uccide sparandole 3 colpi. Dopo l'omicidio, Federico si suiciderà.