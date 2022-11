Amore criminale, questa sera l’ultima puntata: le anticipazioni

In onda oggi 24 novembre in prima serata su Rai 3, l’ultima puntata stagionale di “Amore criminale” viene trasmessa alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Emma D’Aquino narra la storia di Alessandra, uccisa nel 2016 dal suo ex compagno.

Amore criminale: anticipazioni del 24 novembre

“Amore criminale” svolge ormai da anni un importante lavoro per il servizio pubblico italiano: quello di informare e sensibilizzare circa un tema difficile e di importanza capitale come quello della violenza nei confronti delle donne. Soprusi che possono essere fisici, ma anche psicologici.

L’ultima puntata stagionale di “Amore criminale” va in onda oggi, 24 novembre, ed anticipa di un giorno la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione Emma D’Aquino racconta la storia di Alessandra, uccisa dall’ex compagno all’età di 43 anni.



La donna era una maestra di scuola elementare che, lasciata dal padre dei suoi figli, accudiva i bambini con amore e premura.

Nel 2013 Alessandra conobbe un uomo, in occasione di una gita sul lago di Garda. Inizialmente le cose sembravano andare a gonfie vele ma, innamorata di una persona apparentemente simpatica e generosa, Alessandra fece poi i conti con l’opprimente gelosia dell’uomo e fu spinta a troncare la relazione. Da quel momento ebbe inizio un incubo: una persecuzione lunga dieci mesi e conclusa nel più tragico dei modi: il primo giugno 2016 l’uomo uccise Alessandra, colpendola alla testa con un oggetto e accoltellandola poi numerose volte. L’assassino fu condannato nel 2017 in primo grado a 15 anni e 4 mesi di carcere.

Dove vedere “Amore criminale” in tv e in streaming (24 novembre 2022)

L’ultimo appuntamento stagionale con “Amore criminale è per oggi, 24 novembre su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.