"Amore, cucina e curry", il film con Helen Mirren stasera in tv: trama e cast

Rai 1 trasmette oggi, 19 luglio 2023, a partire dalle 21.25, il film "Amore, cucina e curry". Diretto da Lasse Hallström, regista di "Chocolat" e interpretato dal premio Oscar (per "The Queen") Helen Mirren, è un lungometraggio ambientato tra i fornelli che unisce la cultura (e la cucina) di India ed Europa.

Amore, cucina e curry: trama e cast del film

Dopo un drammatico evento - all'interno del ristorante di famiglia la madre ha perso la vita a causa di un incendio - dalla sua Mumbai, un ragazzo di nome Hassan Kadam si trasferisce nel Sud della Francia. Il padre di Hassan apre qui un ristorante ribattezzato "Maison Mumbai", collocato proprio di fronte a "Le Saule Pleureur", ristorante stellato guidato da Madame Mallory, dove lavora, come chef, Marguerite, una ragazza che colpisce Hassan fin dal principio. "Maison Mumbai" è vittima di un incendio e, successivamente, il giovane di origine indiana viene assunto dalla Mallory e diventa qui un cuoco molto apprezzato, anche grazie all'utilizzo culinario di alcune spezie provenienti dall'India. Il successo gli rende alcune interessanti proposte lavorative, fino a quando decide di accettarne una a Parigi. Hassan continua a ricevere elogi, ma la grande città sembra non fare per lui e, dopo un po' di tempo, decide di fare ritorno nel piccolo villaggio francese. Nel frattempo, però, alcune cose sono cambiate.

“Amore, cucina e curry” (il titolo originale è "The Hundred-Foot Journey") è un film del 2014 diretto da Lasse Hallström, regista svedese già autore di alcuni successi come "Buon compleanno Mr. Grape", "Le regole della casa del sidro", "Chocolat" e "Hachiko - Il tuo migliore amico". Su sceneggiatura di Steve Knight adatta il romanzo "Madame Mallory e il piccolo chef indiano", scritto da Richard C. Morais. La pellicola mette in contrapposizione due diverse culture, quella indiana (rappresentata in modo festoso e colorto) e quella europea (dipinta con toni più gelidi e seriosi), anche se il tutto è destinato a trovare una ricetta capace di abbracciare entrambe le anime. In tal modo il film prende una piega più sentimentale, propria del regista.

Di seguito i nomi degli attori che compongono il cast, seguiti dai rispettivi ruoli:

Helen Mirren: Madame Mallory

Om Puri: Papà Kadam

Manish Dayal: Hassan Kadam

Charlotte Le Bon: Marguerite

Amit Shah: Mansur

Farzana Dua Elahe: Mahira Kadam

Dillon Mitra: Mukthar

Michel Blanc: Sindaco

Shuna Lemoine: Moglie del Sindaco

Clément Sibony: Jean-Pierre

Juni Chawla: Mama

Rohan Chand: Hassan da bambino

Vincent Elbaz: Paul

Dove vedere “Amore, cucina e curry” in tv e in streaming

Il film “Amore, cucina e curry” va in onda su oggi, mercoledì 19 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.