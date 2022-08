"Amore, matrimoni e altri disastri" stasera in tv: trama e cast

Oggi alle 21.25 Rai 1 trasmette una commedia romantica che presenta un ventaglio di storie interconnesse che raccontano vizi, virtù e segreti di chi lavora come wedding planner. Relazioni pubbliche e private, arricchite da un cast che vede in prima linea Diane Keaton e Jeremy Irons. Leggiamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Amore, matrimoni e altri disastri: trama e cast

“Amore, matrimoni e altri disastri” è una commedia sentimentale del 2020, diretta da Dennis Dugan (in passato molto volte regista di riferimento di Adam Sandler) e interpretato da una ricca galleria di attori nella quale spiccano Diane Keaton nel ruolo di Sara e Jeremy Irons in quello di Lawrence Phillips. Nel cast troviamo inoltre Diego Boneta, Maggie Grace, JinJoo Lee, Jesse McCartney, Veronica Ferres, Dennis Staroselsky, Todd Stashwick. Si tratta di un film corale dove i molti personaggi orbitano attorno ad un grande evento: i preparativi di un lussuoso matrimonio. I preparativi connettono caratteri diversi, equivoci, segreti e un’atmosfera da favola dove, forse, tutto è possibile (o quasi).

La vicenda comincia con un disastroso lancio del paracadute durante un ricevimento matrimoniale. Il video diventa virale e Jessie, la donna coinvolta, diventa famosa. Wedding planner, la donna deve organizzare la cerimonia di matrimonio di Robert Barton, candidato sindaco di Boston. Jessie è affiancata da Lawrence, un maturo collega, freddo ed esigente. Il cuore dell'uomo sarà però scaldato da Sara, una donna non vedente che conosce in un appuntamento al buio. Nel frattempo una guida turistica di nome Ritchie vuole ritrovare un’affascinante donna che gli ha rubato il cuore.

Dove vedere Amore, matrimoni e altri disastri

Amore, matrimoni e altri disastri va in onda oggi, 16 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.