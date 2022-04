Amore, sesso e libertà: su Cielo tutte le sfumature amorose con Claudia Gerini

Da stasera, venerdì 8 aprile, nel prime time di Cielo sbarca una madrina d’eccezione: l’attrice Claudia Gerini. Con fascino, classe e sensualità, l’artista romana ci illustra un ciclo di film in prima visione che vertono sul tema dell’amore “senza barriere”: una vasta esplorazione dell’eros declinata in tutte le sue forme.

La rassegna con Claudia Gerini: le anticipazioni

Claudia Gerini da circa 25 anni è una delle figure femminili più significative del mondo dello spettacolo italiano: ha da sempre sprigionato un fascino che conta pochi eguali nel panorama di casa nostra. Chi meglio di lei può esporci una sorta di dizionario cinematografico dell’amore? Il racconto di Amore, sesso e libertà ci terrà compagnia nei venerdì di aprile e maggio: attraverso

alcune clip l’attrice parlerà di amore, declinandolo in tutte le sue forme e manifestazioni, presentando un ciclo di film e documentari su argomenti che la televisione italiana non è solita raccontare: si va dall’omosessualità al poliamore, dalla bisessualità allo scambismo, dall’amore senza età a quello intergenerazionale.

L’amore su Cielo: un ciclo di serate senza tabù

Il ciclo di film e documentari (due per serata) verranno introdotti da Claudia Gerini con il supporto di ballerini professionisti, che assoceranno uno stile di ballo e un’apposita coreografia a ognuna delle pellicole proposte in prima serata. I primi due film in calendario nella rassegna di Cielo sono:

Il sesso degli angeli (regia di X. Villaverde): oggi 8 aprile - ore 21:15

Mektoub, My Love: Canto Uno (regia di A. Kechiche): oggi 8 aprile - ore 23:25

Vi anticipiamo i film in programma la settimana prossima, venerdì 15 aprile:

Amore facciamo scambio? – (regia di A. Cordier): 15 aprile - ore 21:15

“Swingers - Scambisti” (Regia di T. Green e L. Watt): 15 aprile - ore 23:15

Amore, sesso e libertà stasera in tv: orario e diretta streaming (venerdì 8 aprile)

La rassegna Amore, sesso e libertà inizia questa sera alle 21:15 su Cielo e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.