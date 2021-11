"Retrogrado, deve ritorcersi contro": le pesanti accuse di Anastasia Kuzmina ad Alfonso Signorini

Frizzantissima Anastasia Kuzmina. In occasione del gioco di "domande e risposte" con i follower di Instagram, la ballerina di Ballando con le stelle si è lasciata andare ad alcune confessioni a proposito del privato e della attualità. Dichiarazioni divertenti e in alcuni casi un po' polemiche che raccontano un lato inedito della 27enne, solitamente molto riservata.

A stupire è, in particolare, la presa di posizione contro Alfonso Signorini, in questi giorni al centro delle polemiche per le sue posizioni contro l'aborto pronunciare in diretta al Grande Fratello Vip. "E' ridicolo che un tizio pensi di aver diritto di vendere il suo pensiero retrogrado e misogino come se fosse un pesniero di maggioranza. Un bruttissimo gesto acchiappa-applausi che spero vivamente gli si ritorca contro. Mi dà noia quando chi non ha l'utero si permette di parlare di e per chi ce l'ha".

In tv vietato essere contro l'aborto

Su Selvaggia e Morgan

Quanto invece alla lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, altro tema di attualità nella cronaca rosa, Anastasia si dissocia: "Che cosa ne penso? Che la Tripoli è veramente una bona esagerata". Il riferimento è ad Alessandro Tripoli, l'insegnante di danza di Morgan nel talent di Rai Uno. Per chi non avesse seguito la vicenda, un breve riassunto: nell'ultima puntata della trasmissione, Morgan se l'è presa con Lucarelli dicendo che quest'ultima non merita il suo posto di giudice.

La stilettata all'ex fidanzato

Ma le stilettate della maestra di danza non si concludono qui, perché la ragazza ne ha anche per l'ex fidanzato Francisco Porcella, conosciuto proprio a Ballando e a cui è stata legata per qualche tempo nel 2018. "Su Wikipedia", le fa notare qualcuno, "risulti ancora la fidanzata di... non ricordo più il nome". E lei replica: "Non ricordo nemmeno io".

"Simone di Pasquale il più fregno"

Poi, dopo tante dichiarazioni pungeti, un endorsement, quello in favore di Simone di Pasquale, che definisce "il ballerino più fregno di Ballando". Amen.