Cartabianca, Anastasia Kuzmina in lacrime di fronte al massacro di Bucha

Il dolore straziante di vedere la propria patria distrutta, i suoi abitanti uccisi. Questo è quello che ha provato Anastasia Kuzmina nel rivedere, a Cartabianca, le immagini del massacro dei civili di Bucha. Sono video e foto che nessuno vorrebbe vedere, ma che in questi giorni sono diventati ordinari.

La ballerina di Ballando con le Stelle è originaria di Kiev e in queste settimane spesso è stata invitata per parlare della guerra che si sta consumando tra le vie della sua Ucraina. Ieri sera a Cartabianca, su Rai3, Anastasia ha detto qualcosa di molto importante: non bisogna mai chiudere gli occhi di fronte all'orrore e alla cattiveria.

Cosa è successo a Cartabianca

Le immagini di Bucha all'inizio avevano ammutolito Anastasia, Bianca Berlinguer quindi le fa alcune domande: "Anastasia, è molto doloroso, troppo doloroso vedere queste immagini, Non ce la fai a parlare?", ha aggiunto dopo un lungo silenzio. Ma ecco che Kuzmina prende la parola e con gli occhi lucidi e la voce ogni tanto spezzata dalla commozione fa un discorso bellissimo: "Le ho viste queste immagini, le ho anche condivise. Anche se riesco a capire che c'è gente che vorrebbe rifiutarsi di vederle e fare finta che questo non stia succedendo, ma sta succedendo e credo che davanti a queste immagini non ci sia più neanche bisogno di parlare di chi ha ragione o torto, di chi deve vincere o non deve vincere".

Kuzmina poi chiede a gran voce la fine di questa violenza: "C'è solo bisogno di un immediato cessate il fuoco, che se ne vadano. C'è bisogno di una pausa. Non sto dicendo di una risoluzione del conflitto, non sono scema lo so che ci vorranno anni prima che il conflitto possa risolversi davvero, ma c'è bisogno di fermarsi, non è possibile che stia succedendo questo".