Andiamo a quel paese, stasera in tv il film con Ficarra e Picone: trama e cast

Canale 5 propone per la prima serata di giovedì 8 settembre il film “Andiamo a quel paese”. Uscito nelle sale italiane nel 2014, è una commedia interpretata, diretta e co-sceneggiata da Ficarra e Picone. Il celebre duo comico fa una satira sull’Italia della crisi, sommersa da problemi come quello del precariato e di una disoccupazione capace di rendere invisibili le nuove generazioni. Leggiamo qualcosa in più su questa pellicola

Andiamo a quel paese: trama e cast

Rimasti senza lavoro in una grande metropoli, gli amici Salvo e Valentino si dirigono verso Monteforte (Sicilia), paese di origine di Donatella, moglie di Salvo, e dello stesso Valentino. Inizialmente si aiutano con la pensione della madre di lei, ma il paesino è economicamente a pezzi. I giovani e il lavoro scarseggiano, così i due iniziano ad accogliere in casa parenti anziani per racimolare il loro reddito. Quando a causa di morti e malocchi gli anziani cominciano a diffidare dall'abitazione, i due intravedono un'ultima spiaggia in Lucia, anziana zia della moglie di Salvo. Ma ulteriori imprevisti minacciano Salvo e Valentino. A differenza di altri colleghi passati dal cabaret e la televisione al grande schermo, Ficarra e Picone prestano particolare attenzione alla società italiana contemporanea. Anche registi della pellicola, in "Andiamo a quel paese" si soffermano in particolar modo sul tema della precarietà. I giovani quasi non si vedono e alcuni microcosmi sembrano vivere (alla giornata) delle pensioni dei più anziani. Al contempo, sono centrali tematiche come quelle della disoccupazione e dell'emigrazione. La comicità del duo non è sguaiata e cerca talvolta la scorrettezza attraverso l’umorismo nero.

Oltre ai due protagonisti, gli altri attori del film sono Tiziana Lodato, Lily Tirinnanzi, Fatima Trotta, Mariano Rigillo e, in piccoli ruoli, Francesco Paolantoni e Nino Frassica.

Dove vedere "Andiamo a quel paese" in tv e in streaming

Andiamo a quel paese va in onda giovedì 8 settembre alle 21:20 su Canale 5 e (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.