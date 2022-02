Gaia bacia in diretta Andrea Delogu (e Ema Stokholma si ingelosisce)

Gran debutto per Andrea Delogu e il suo Tonica, che ieri sera ha registrato 462mila spettatori pari al 7,4% di share. Ottimo risultato per il nuovo programma della seconda serata di Rai2, merito anche (se non soprattutto) della conduttrice, capace di spaziare perfettamente tra radio e tv, senza mai far mancare la schiettezza che la contraddistingue. Una genuinità che paga e mette a proprio agio gli ospiti, i quali sembrano essere più 'a casa' che in uno studio.

Nella puntata d'esordio tre cantanti - Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango - ma anche Stefano De Martino. Tutti si sono raccontati senza filtri alla padrona di casa, ma è con Gaia che è andato in scena il siparietto più inaspettato. La cantante, mentre parlava del suo nuovo album e della canzone 'Salina', si alza dalla poltrona e piazza un bel bacio sulle labbra alla conduttrice. Chiaramente un gioco tra le due, che però ha mandato in tilt Twitter. A seguire la puntata, ovviamente, Ema Stokholma - migliore amica di Andrea Delogu - che davanti alla scena ha subito twittato: "Ho appena visto Andrea baciare Gaia e non ne sapevo nulla! Pronto polizia dell'amicizia?". Nessuna replica da parte della conduttrice, che stamattina però ha commentato il successo: "Grazie! Da tutti noi del gruppo non solo da me. Grazie. (Se salta fuori che han sbagliato i conteggi dello share fatevi i fatti vostri che già sto al limite della tensione nè)". Il segreto? Lo svela sempre Ema: "Un programma brillante e divertente, ospiti che sembrano tutti amici nostri e che dire della conduttrice? Bona dal cervello ai piedi".

Non io che in questo momento sto invidiando andrea delogu…

In pratica è stata baciata da Dio ?



GAIA AMORE BACIA ANCHE ME#gaiagozzi #tonica pic.twitter.com/vz1VFGkKM4 — BÄSTA DRÄMÆ(Solphie)?? (@boh2378) February 16, 2022

Ho appena visto @andreadelogu baciare Gaia e NON NE SAPEVO NULLA! Pronto POLIZIA DELL AMICIZIA? #tonica February 15, 2022

Tonica, il nuovo programma con Andrea Delogu

Un late show musicale dove niente è come sembra. Tonica è il nuovo programma di Rai2 condotto da Andrea Delogu, in onda da martedì 15 febbraio alle 23.45, che racconta la musica e i suoi protagonisti con uno sguardo curioso e irriverente. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. La musica è trasversale, è di tutti, non ha genere, proprio come vuol essere Tonica, un programma senza etichette. In ogni puntata gli ospiti racconteranno ad Andrea il loro lato più interessante, quello più creativo, ma anche quello più intimo e personale. In studio una resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live.