La vita in diretta estate, l’abbraccio ‘anti-Covid’ tra Andrea Delogu e Marcello Masi

Si è conclusa ieri, venerdì 4 settembre, l’edizione estiva del programma di Rai Uno ‘La vita in diretta estate’. Palpabile l’emozione dei conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi che, sempre attentissimi a mantenere il giusto distanziamento e a rispettare tutte le norme contro la diffusione del coronavirus durante la messa in onda, nel momento dei saluti finali sono ricorsi a un curioso stratagemma per abbracciarsi almeno alla fine di questa esperienza.

“Ho trovato te che sei un amico”, ha affermato la presentatrice rivolgendosi al collega sul finire della puntata; “Io ho trovato te che sei più di un'amica… A livello di affetto, di lealtà”, ha ricambiato allora il collega rivolgendole parole di grande stima anche per il lavoro giornalistico svolto per la messa in onda quotidiana del programma. Poi la ‘trovata’ messa in atto da Andrea Delogu che, aiutata dagli assistenti di studio, si è fatta avvolgere da un telo di plastica per tornare davanti alle telecamere e abbracciare il collega: un gesto davvero molto affettuoso il loro, carico dell’evidente lealtà e stima reciproca che hanno caratterizzato il rapporto professionale di due conduttori già rimpianti dai fan, autori di messaggi social che invocano una nuova trasmissione in cui ritrovarli insieme così affiatati.