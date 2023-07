Andrea Giambruno condurrà da Roma un programma tutto suo: "Colpiscono me per attaccare Giorgia"

Andrea Giambruno condurrà un programma tutto suo, Diario del giorno di Tg4, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì che andrà in onda a settembre, da Roma e non più da Milano. "È un favore personale che l’azienda mi fa ed è un premio non solo a me, ma tutta la squadra per aver aumentato e consolidato i dati di ascolto e aver fidelizzato il pubblico" dice al Corriere della Sera il giornalista nonché compagno della premier Giorgia Meloni. Poco dopo la vittoria delle elezioni, Giambruno aveva lasciato la conduzione di Studio Aperto per "non essere passibile di critiche", ma oggi si dice più sereno: "Anche se per qualcuno sono paracadutato o raccomandato, ho dimostrato che, di tv, qualcosina capisco. Sono quasi vent’ anni che la faccio. Primo giorno a Telenova, a 22 anni, mentre ancora studiavo all’università Cattolica".

Tra le osservazioni arrivate in questi mesi su di lui, ci sono state anche quelle che hanno avuto a che fare con delle particolari calzature con la suola blu: "Le prendo da un negozio abbordabile davanti a Montecitorio, zona dove mi capita di passare, non le compro per il colore della suola" ha precisato Giambruno: "Ma tutte le illazioni gratuite non mi danno fastidio per me, ma per Giorgia. È pensando a lei che mi attaccano sostenendo che “sparimento” è una parola che ho usato, ma non esiste. “Sparimento” c’è nel dizionario italiano: “Quella tristissima nuova dello sparimento della contessina”, scrive Ippolito Nievo. Almeno l’italiano lo conosco, ma con me tanti stanno a fare il comitato di ascolto".

La figlia Ginevra

Questi mesi da pendolare tra Roma e Milano non sono stati facili soprattutto perché hanno comportato la distanza dalla figlia Ginevra, nata sette anni fa. "Dal lunedì al giovedì non ho potuto occuparmi di mia figlia e tutti sappiamo quanto lavora la sua mamma. Ho avuto la speranza che qualcosa cambiasse perché non è bello sentirsi dire “papà non ci sei mai” o che a scuola vada a prenderla qualcun altro. A Milano, mia figlia mi manca", ha confidato Giambruno che ha risentito molto della lontananza in momenti importati per la bimba, come il saggio di danza la festa di fine anno, la festa del papà a scuola: "Non è che viene giù il mondo, per carità, la bimba è serena e cresce bene. Solo, spiace non esserci".

Di lui Giorgia Meloni ha detto che è "un padre che arriva dove io non riesco", definizione che Giambruno ha commentato elogiando allo stesso modo la compagna nel suo ruolo di madre: "Lei è una mamma impeccabile, ma credo che vivere nei suoi panni non sia facile: hai grandi responsabilità e ci sono situazioni in cui non hai il tempo che tua figlia ti richiede o che tu vorresti. Umanamente, ci rimani male, ogni genitore lo sa. Per questo, provo a supplire io" ha affermato. E sulla routine famigliare pensata proprio per evitare che Ginevra non senta tanto la sua mancanza: "Capita che vada a prenderla a scuola e le chiedo se vuole salutare la mamma. A Palazzo Chigi, lei si mette in un ufficetto accanto a quello della madre, fa i suoi disegnini ed è contenta perché passa il pomeriggio con mamma" ha raccontato, "Lo faccio, come farebbero tutti, per il bene di mia figlia e perché stia bene Giorgia. Non credo di fare nulla di eccezionale".

L'addio a Studio Aperto

Dopo l'addio a Studio Aperto deciso per non alimentare l'idea su conflitti di interesse e possibili favoritismi nell'informazione, si è molto parlato di un talk politico tutto suo in prima serata, ma Andrea Giambruno ha smentito categoricamente: "È un’ipotesi mai discussa. Sono voci messe in giro, forse per invidia, forse per bruciarmi. Ma se dovessi curarmi di voci e invidie non uscirei più di casa. Ora posso dirlo liberamente: avevamo gli occhi addosso, ma alla fine abbiamo dimostrato di sapere fare il nostro senza aiutini da casa, come qualcuno ha ipotizzato".