Offese a Giorgia Meloni, quando il compagno Andrea Giambruno la difese in diretta tv (il video)

Era il febbraio del 2021 quando Andrea Giambruno a Tgcom24 difese Giorgia Meloni in diretta tv. Una difesa inaspettata e forse per questo fece così scalpore. Il giornalista mentre stava leggendo la rassegna stampa si soffermò su un articolo in cui venivano riportate le parole del professore Giovanni Gozzini rivote alla leader di Fratelli d'Italia. Gozzini (che fu poi sospeso per tre mesi ), durante una delle trasmissioni dell'emittente fiorentina Controradio, si rivolse a Meloni usando termini come "pesciaiola, vacca, scrofa". Lo storico poi su scusò, ma a poco servì e le condanne arrivarono sia dal mondo accademico che da quello politico.

E proprio in difesa della compagna, nonché madre di sua figlia, Giambruno decise di prendere una posizione e dichiarò: "Per coloro che non lo sapessero, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini". "Mi permetto solo di dire - aggiunse il giornalista - che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita". "Mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi" concluse poi Giambruni affondando il professore universitario.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si schierò dalla parte di Meloni: la chiamò la telefono per esprimerle la sua vicinanza come anche l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi.