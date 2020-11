Andrea Paris, ecco il video per i fan dopo la vittoria a Tu si que vales. Per lui i messaggi di Pieraccioni e Bocelli

Un vero e proprio plebiscito ha accompagnato l'elezione di Andrea Paris a vincitore di Tu si que vales. Il "prestigiattore", così ama definirsi in virtù degli sketch di magia e show che porta sul palco, ha messo tutti d'accordo, giudici, giuria popolare e pubblico a casa, e così oggi si gode il suo successo.

Andrea Paris dopo la vittoria

E' di questa mattina il messaggio pubblicato su Instagram per ringraziare tutti della premiazione. Paris si immortala in albergo a Roma, dove alloggia dopo la diretta della finale, ed è ancora emozionato per quanto avvenuto. "Eccomi qua rientrato in stanza - dice - Sto ancora... wow! Vedo ancora le cose d'oro che scendono, sto veramente frastornato, non me l'aspettavo, sinceramente. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, veramente, grazie, e spero di non deludervi, nel senso che non finisce qua".

E ancora: "Sono emozionatissimo, ringrazio tutti, vi bacerei uno per uno, vi abbraccerei anche se non si può: lo faccio virtualmente. Non me lo aspettavo perché il livello era veramente alto, ma è stato apprezzato il mio modo di arrivare alle persone con semplicità, provo a portare sorrisi da quando ho 17 anni e finalmente ci sono riuscito"

Il tifo di Pieraccioni e Bocelli

Poco prima, per lui, erano arrivati anche due endorsement d'eccezione, quelli dell'attore e regista Leonardo Pieraccioni e del tenore Andrea Bocelli, che ci hanno così tenuto a complimentarsi con l'artista per il suo talento.

Chi è Andrea Paris, vincitore di Tu si que vales

Nato a Foligno, in provincia di Perugia, classe 1980, nel corso della sua lunga carriera Andrea Paris ha vinto più di venti premi nazionali come miglior attor caratterista, ma da sempre ha studiato giochi di magia tali da inventare per sé la figura del "prestigiattore", ovvero un mago che regala pezzi di teatro durante le sue esibizioni. Nel 2019 partecipò all'edizione 2019 di Italia's Got Talent, classificandosi al secondo posto, ma la fama arrivò prima di tutto grazie alla rete.

Ma la popolarità arrivò all'improvviso già nel 2014, quando si rese protagonista di una divertente interpretazione della poesia "Il Lonfo" insieme alla figlioletta Maddy, che all'epoca aveva tre anni. QUI IL VIDEO.

In basso, il video di Andrea Paris dopo Tu si que vales