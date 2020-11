Chi è Andrea Paris, vincitore di Tu si que Vales: l'esibizione, 'Il lonfo' con la figlia e la dedica a Veronica Franco

Andrea Paris è il vincitore di Tu si que vales. Sotto l'occhio dei giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti - di nuovo in onda dopo la battaglia contro il covid - e Teo Mammucari, il mago si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro grazie a un numero di magia d’alta scuola che ha coinvolto non solo i giurati ma persino l’intero pubblico presente in studio. Il mago ha dichiarato che una parte della somma vinta andrà in beneficenza per sostenere la lotta alla leucemia ed ha ricordato Veronica Franco, giovane concorrente dello show scomparsa quest'anno.

Chi è Andrea Paris, vincitore di Tu si que vales

Nato a Foligno, in provincia di Perugia, classe 1980, nel corso della sua lunga carriera Andrea Paris ha vinto più di venti premi nazionali come miglior attor caratterista, ma da sempre ha studiato giochi di magia tali da inventare per sé la figura del "prestigiattore", ovvero un mago che regala pezzi di teatro durante le sue esibizioni. Nel 2019 partecipò all'edizione 2019 di Italia's Got Talent, classificandosi al secondo posto, ma la fama arrivò prima di tutto grazie alla rete.

Il video de 'Il lonfo' con la figlia Maddy

Già perché anni fa Paris diventò noto dopo aver pubblicato uno dei video più divertenti degli ultimi anni, quello in cui intepretava la poesia Il Lonfo di Fosco Maraini insieme alla figlia Maddy. Un video che ha raggiunto ad oggi oltre 18 milioni di visualizzazzioni e che Paris ha riproposto poi quattro anni dopo, con sua figlia cresciuta e ormai perfettamente in grado di recitare la poesia: tre milioni le views (IN BASSO IL VIDEO)

La dedica a Veronica Franco

Al momento della proclamazione della vittoria, il pensiero di Andrea è andato a Veronica Franco. «Dedico la vittoria anche a una persona che doveva essere qui e non è qui, Veronica Franco. Una parte del premio andrà a favore della lotta contro la leucemia», ha dichiarato.

Indimenticata concorrente di questa edizione, è una giovane cantante concorrente deceduta un mese fa. A settembre era entrata nel cuore di milioni di italiani con la sua esibizione sulle note di 'Hallelujah' a 'Tu si Que Vales', poi la tragica notizia del decesso. La 19enne di Biella è morta dopo una lunga battaglia contro la leucemia. A darne notizia è stato il biker Vanni Oddera che da tempo porta il suo contributo negli ospedali pediatrici e che l'aveva accompagnata sul palco della trasmissione.

Record di ascolti per l'ultima puntata di Tu si que vales

Si conclude così una delle edizioni più seguite di Tu si que vales. La finale ha segnato uno share del 33.09% pari a 6 milioni e 165mila spettatori. Si tratta del risultato audience più alto dal 2014 ovvero dalle ultime 7 stagioni di messa in onda. Dodici puntate, 12 vittorie consecutive per una stagione straordinaria che consente al talent di aggiudicarsi il titolo di programma piu visto della tv.

Un successo, quello dello show prodotto da Canale 5, che può essere definito trasversale su più target: nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni arriva a toccare il 41% e sul target 15-34 lo share è del 39.50%. Picchi d'ascolto alle 21.56 con 8 milioni e 567 mila spettatori.

«Edizione al top per “Tú Sí Que Vales” - ha commentato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scherzi - Un cast di stelle di prima grandezza e il team di impareggiabili professionisti di Fascino Pgt, sono gli ingredienti di uno show unico, perfetto per la famiglia davanti alla tv».