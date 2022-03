D'Urso affonda, Andrea Pucci: "Godo come un pazzo". Perché il comico attacca Mediaset

Andrea Pucci non ha preso per niente bene questo fatto che "La Pupa e il Secchione", trasmissione che conduceva fino all'anno scorso, gli è stata sfilata di mano tanto da essere consegnato a Barbara d'Urso col nuovo nome "La Puapa e il Secchione Show". A raccontarlo in maniera eloquente è una Stories pubblicata su Instagram dal comico, in cui "gode come un pazzo" per gli ottimi ascolti di "Stasera Tutto è Possibile", programma di Rai Due di cui era ospite ieri sera... proprio mentre il diretto competitor, su Italia Uno era d'Urso.

Queste, precisamente, le parole pronunciata da Pucci a corredo dei dati di ascolto diffusi questa mattina: "Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo. E sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi".

Che ci sia del veleno dietro le parole di Pucci è evidente dal fatto che, prima della serata di ieri, e precisamente nel pomeriggio, l'attore milanese aveva scritto: "Mi hanno tolto La Pupa e il secchione? E così io stasera sono a Stasera tutto è possibile, con il amico Stefano De Martino!".

Nella serata di ieri, Stasera tutto è possibile ha raggiunto l'11 per cento di share, lasciandosi alle spalle la terza puntata della Pupa e il Secchione, fermo l'8 per cento.

Da segnalare che, nei prossimi tempi, andrà in onda sempre su Canale 5 una trasmissione che in passato fu di Pucci e che oltre è in altre mani. Stiamo parlando di "Big show", il varietà che fu di Katia Follesa e Andrea Pucci su Italia 1 qualche anno fa sta per tornare in televisione. Si tratta di "Big show", varietà che fu appunto suo anni fa e che tornerà nelle mani di Enrico Papi. Prepariamo i pop corn.