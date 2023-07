Andrea Purgatori, la figlia in lacrime al funerale: "Nonostante tutto mi ha amato con tutto se stesso"

Si sono svolti oggi a Roma, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, i funerali di Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio a 70 anni a causa di una malattia (su cui sta indagando la Procura per verificare che non ci sia stato un errore di diagnosi, come ipotizzato dalla famiglia). In centinaia, tra amici e colleghi, si sono ritrovati per l'ultimo saluto. In prima fila i tre figli Edoardo, Ludovico e Victoria, avuti dall'ex moglie Nicole Schmitz.

Una funzione molto partecipata, in cui più di qualcuno ha voluto condividere il suo ricordo del giornalista. Il momento più toccante, senza alcun dubbio, quando la figlia Victoria ha letto una lettera, ricordando come fin da bambina chiedeva al papà di non morire: "La più grande paura dell'uomo è la morte. È qualcosa su cui non abbiamo potere - ha detto - Succede e basta. Purtroppo ora è successo a mio padre. Avevo il terrore di perderlo. Da bambina alzavo lo sguardo e gli dicevo: 'Papi ma tu non morirai mai, vero?'. Nonostante l'assurdità della domanda, lui con calma e sicurezza mi guardava negli occhi e mi diceva: 'Ma no, piccola, mai'". Una domanda ricorrente: "Questa routine persisteva nel tempo, anche se il dialogo è diventato più duro - ha proseguito commossa - Fino all'ultimo l'ho stretto a me e gli ho chiesto: 'Mica muori, vero?'. Lui: Oddio Vittoria, no', accompagnato a un simpatico 'tiè' con la mano, come se gliela stessi tirando. La sua risposta con il tempo è diventata meno dolce e romantica, però mi tranquillizzava lo stesso".

Victoria non ha ricordato solo il giornalista, ma l'uomo e soprattutto il padre: "Andrea Purgatori è stato un grande giornalista, conduttore, scrittore e amico, ma il suo più grande successo è stato quello di essere padre - ha detto in lacrime - perché nonostante tutto so che mi ha amato con tutto se stesso e sono e sarò sempre la sua piccola. Tu voglio bene papi e ti ricorderò ogni giorno della mia vita".