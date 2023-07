Andrea Purgatori, l'addio di colleghi e amici: "Nulla è giusto"

Un gigante del giornalismo d'inchiesta e un amico prezioso. È questo il ricordo unanime di Andrea Purgatori, morto questa mattina a Roma, a 70 anni, dopo una malattia fulminante. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato tutti sbigottiti e i social sono un fiume in piena di pensieri e omaggi.

Lo salutano costernati amici e colleghi, condividendo ricordi e aneddoti, o semplicemente ringraziandolo. "Non basta ricordare il giornalista attento, autentico fuoriclasse. Con Andrea se ne va un amico vero, che mi ha insegnato il valore dell'ironia e del dubbio. Quanto ci mancherai" scrive su Twitter Myrta Merlino, mentre Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, scrive sul profilo del programma un dettaglio personale: "Pausa sigaretta, ti aspetto". Addolorato Corrado Guzzanti, che su Instagram pubblica una bellissima foto dell'amico: "È morto Andrea Purgatori, uno dei miei amici più cari. Grande giornalista, grande autore, compagno di molte follie come 'il caso Scafroglia', 'Fascisti su marte' e 'Aniene'. Un abbraccio a tutti quelli che gli hanno voluto bene, e sono tantissimi". Sui social l'addio di colleghi giornalisti, autori, volti noti della tv e del pubblico.

Il messaggio di Andrea Salerno, direttore di La7

Sui social arriva anche il cordoglio di Andrea Salerno, direttore di La7, che con Andrea Purgatori non aveva solo un rapporto lavorativo ma una profonda relazione di amicizia. "Andrea Purgatori se n'è andato via. Perdo un amico vero, un compagno di avventure, di tanta vita, di lavori fatti assieme con divertimento e passione. Non riesco a crederci" scrive, facendo le condoglianze alla famiglia: "Ai suoi cari, a suoi adorati figli e alla sua famiglia, tutto l'amore e la vicinanza". Salerno parla poi a nome di tutta la rete, scossa da questa importante perdita non soltanto professionale ma soprattutto umana: "La7 si stringe attorno a loro e a chi gli ha voluto bene. Perdiamo un autore, un giornalista vero, di tacchi e suole consumate, che ci lascia tanto e ci ha insegnato tanto, a me per primo. Un lascito che non andrà disperso, che cercheremo di applicare a quello che faremo, tutti i giorni di qui in avanti".

L'ultima puntata di Atlantide "in condizioni già non facili"

Andrea Salerno, infine, accenna alle condizioni di salute di Purgatori, che negli ultimi mesi erano compromesse: "Questa sera, nel suo mercoledì, andrà in onda l'ultima puntata di Atlantide sulle stragi di mafia fatta assieme e trasmessa a maggio per chiudere la stagione. Una puntata a cui Andrea aveva lavorato con tutte le sue forze e la sua tenacia in condizioni già non facili. Era una replica che avevamo pianificato assieme per ricordare l'attentato di Via D'Amelio. Voleva così e così sarà. E con Corrado Guzzanti, nell'ultimo mese, avevamo scherzato su un'idea per il 25 luglio che verrà... E come avrebbe detto lui: oh non sprechiamo l'occasione. Non la sprecheremo di certo Andrea. Grazie amico - conclude - grazie per tutto e per sempre. E maledizione, nulla è giusto. Ciao".