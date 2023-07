Andrea Purgatori, il ricordo commosso a L'aria che tira: "Siamo sconvolti"

La morte di Andrea Purgatori, scomparso questa mattina a 70 anni dopo una fulminante malattia, lascia sbigottiti i tanti colleghi di La7, dove dal 2017 conduceva il programma "Atlantide".

A poche ore dalla terribile notizia, Francesco Magnani lo ricorda commosso a "L'aria che tira", in apertura di puntata, dopo aver mandato in onda un estratto dei suoi ultimi servizi: "Andrea Purgatori non c'è più. Ci lascia un amico, per tanti un fratello maggiore, per tutti un maestro. La sua carriera, ma credo sia giusto dire la sua vita, è una lunga luminosa lezione di quello che deve essere fare il giornalista - ha detto il conduttore - Cercare la verità con ostinazione, coraggio, non fermarsi mai alle versioni di comodo".

Magnani ha ricordato alcune delle sue inchieste più importanti: "Fu lui, da giovane cronista del Corriere, a intuire che dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi si muovevano trame oscure che portavano dal Vaticano alla Banda della Magliana. Ha raccontato già negli anni '80 la mafia, quando ancora era considerata poco più che un fenomeno locale". Così come la strage di Ustica: "Fu capace con ostinazione ad attraversare e squarciare quel muro di gomma fatto di opacità, silenzi, complicità che per troppi anni ha avvolto il disastro del Dc9 precipitato nel mare di Ustica e se oggi c'è una verità per quel disastro lo si deve principalmente a lui e al suo lavoro".

Infine il ricordo personale, trattenendo a stento le lacrime: "Ci lascia un amico, un collega, siamo onorati e contemporaneamente sconvolti nel ripensare a tutte le volte che ci siamo incontrati nei corridoi, ci siamo scambiati consigli e battute. Caro Andrea, ti ricorderemo per il tuo rigore ma anche per il tuo sorriso, profondo e sornione, con quel sigaro ce non staccavi mai dalle tue labbra. Solo la lezione che ci hai lasciato ci aiuta oggi a evitare di rifuggiarci soltanto nelle lacrime e nel silenzio doloroso. Il modo migliore per ricordarti e per onorare la tua memoria - ha concluso, nel silenzio dello studio - è quello di non fermarci e continuare anche oggi a fare il nostro lavoro, anche se abbiamo un terribile nodo in gola che ci toglie le parole".