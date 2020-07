Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rai News: “Felice di trovare colleghi bravissimi e tanti giovani”

Andrea Vianello è il nuovo direttore Rai News 24. Con il voto unanime del cda Rai, il giornalista subentra ad Antonio Di Bella che riprende il ruolo di corrispondente dagli Usa già ricoperto per circa un anno a partire dall'ottobre del 2010.

"Certo che sono felice, felice perché Rai News è una testata importantissima, piena di futuro oltre che di presente, veramente una realtà molto importante dove troverò tanti colleghi bravissimi e tanti giovani", il suo commento ad Adnkronos: "Prima di me un grande direttore come Antonio Di Bella e prima ancora altri grandi come Maggioni, Mineo e il grandissimo Roberto Morrione. Tutti direttori di grande lignaggio, cercherò di fare quello che posso". Quanto ai progetti e alle idee per la 'sua' Rai News, Vianello non accenna nulla di più di una riflessione sulla sua vita privata: "Per ora la sola cosa sicura sul futuro è che le mie vacanze sono finite: si comincia il 3 agosto, la famiglia la vedrò solo nei fine settimana, ma è giusto così".

La carriera di Andrea Vianello

Andrea Vianello esordì alla Rai nel Gr1 all'inizio degli anni novanta, nel 1999 esordì in televisione su Rai2. Numerosi i programmi condotti nel corso degli anni: dal 29 novembre 2012 al 18 febbraio 2016 è direttore di Rai3; da luglio 2017 è vicedirettore di Rai1 con delega ai programmi d'attualità, di costume e ai format innovativi di genere informativo. Nel gennaio 2020 pubblica il libro 'Ogni parola che sapevo', raccontando la personale drammatica vicenda iniziata il 2 febbraio 2019, quando venne colpito da un'ischemia cerebrale che gli ha tolto temporaneamente la capacità del linguaggio recuperato dopo lunghe terapie riabilitative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Antonio Di Bella corrispondente Usa e conduttore con Lucia Annunziata

Antonio Di Bella tornerà negli Usa, come chiedeva da tempo, a partire dal 15 settembre con il doppio ruolo di corrispondente e di conduttore con Lucia Annunziata di un supplemento di 'Mezz'ora in più'. Il direttore uscente di Rai News 24 sarà negli States come corrispondente proprio di Rai News e del Tg3, ruolo che ha già ricoperto all'inizio degli anni '90 per poi tornarvi nel 2010, per un anno. La sua mission sarà quella di seguire le presidenziali americane. Da fine settembre, però, Di Bella sarà anche alla conduzione con Lucia Annunziata di un supplemento pomeridiano di 'Mezz'ora in più', dedicato alla politica estera, in onda tutte le domeniche.