Le lacrime di Andriy Shevchenko da Fabio Fazio: "Chiedo l'aiuto dell'Italia"

La mamma sorella di Andriy Shevchenko vivono a Kiev, "loro stanno vicini a Kiev, in una zona un po' fuori, ma non posso vedere le foto, i filmati senza lacrime, per quello che accade al mio Paese, a tutte le città ucraine bombardate. Io vorrei fermare il tempo, ma sembra come un brutto sogno. Io spero si svegliarmi e di trovarmi in una vita normale, ma capisco che no, questa è la realtà". Con il volto segnato dalla paura e la voce spezzata dalla commozione Andriy Shevchenko, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha parlato della tragica situazione in Ucraina. Lì, il campione ha ancora una parte della sua famiglia e il pensiero delle bombe, degli spari, dei carri armati lo fa rabbrividire.

Il collegamento con Shevchenko, che si trova a Londra, si è aperto con le sue lacrime, un pianto impossibile da trattenere. Calciatore, bomber del Milan, che nell'Italia ha affermato di aver trovato una seconda patria, l'accoglienza che il popolo italiano gli ha riservato è difficile da dimenticare e per questo motivo il campione si è lanciato in un accorato appello: "Accogliete il mio popolo, so che siete già dietro di noi, per aiutarci. Non lasciateci soli".

Anche Fabio Fazio si è emozionato: “So che non è consolatorio ma le tue lacrime sono le lacrime di tanti di noi e sono tutte le lacrime che vediamo nel popolo ucraino in questi giorni".

La famiglia di Shevchenko si trova ancora in Ucraina un po' per scelta un po' perché i corridoi umanitari che la Russia doveva aprire per permettere ai civili di scappare non sono stati aperti e il fuoco incrociato non ha permesso una corretta evacuazione.

L'appello di Andriy Shevchenko all'Italia

"Quando sono attivato in Italia, l'Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete fatto sentire uno di voi, io sento che l'Italia è la mia seconda patria, per favore, io lo chiedo a voi, aprite il cuore al mio popolo, alla mia gente, donne, bambini, persone anziane che hanno bisogno di voi. Io lo so che l'Italia è dietro di noi, che ci state dando tanto, vi ringrazio per tutto il vostro aiuto", queste le parole di Andriy Shevchenko.