Angela Chianello in studio dalla d'Urso: ha avuto il permesso dopo i problemi con la giustizia

Da Mondello a Cologno Monzese. Angela Chianello domenica sera sarà ospite a 'Live - Non è la d'Urso', in studio, dove affronterà le 5 temibili sfere. La signora, diventata famosa per il suo "non ce n'è coviddi" - lanciato proprio durante un collegamento con Barbara d'Urso all'inizio di questa estate - ha avuto il permesso di lasciare la Sicilia e parlerà per la prima volta dei suoi problemi con la giustizia.

Angela Chianello e i problemi con la giustizia

A settembre Angela lo aveva fatto sapere durante un collegamento, sempre con Barbara d'Urso. "Ho un problema con la giustizia, sto scontando la mia pena Barbara, ma appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto" aveva rivelato, aggiungendo che la sua pena non sarebbe "grave". Pochi giorni fa, invece, ha dichiarato sui social di aver riottenuto la libertà, dopo aver fatto un passo indietro sul coronavirus. "Mi potete dire che sono incoerente, ma il covid c'è - ha dichiarato sui social, dove da qualche settimana si fa vedere sempre con la mascherina - Pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando, spontaneamente avevo detto che il covid non cèè, ma ora siamo messi male".

Dal tormentone al fenomeno social

"Non ce n'è coviddi". Quella frase, pronunciata sulla spiaggia di Mondello durante un servizio andato in onda a 'Live - non è la d'Urso', è diventata il leit motiv di video, meme e post social che l'hanno consacrata questa estate sul web. Perché, dunque, non cogliere la palla al balzo e lanciarsi nel patinato - e oggi ambitissimo - mondo degli influencer? Detto fatto. La signora Angela, mamma a tempo pieno - come si legge nella bio del profilo - a settembre ha aperto il suo profilo Instagram che oggi conta 177 mila follower.